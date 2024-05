三重県にある「鳥羽国際ホテル」に、2024年5月23日(木)から、みえ応援ポケモン「ミジュマル」とコラボしたコンセプトルーム「ミジュマルルーム」が登場!

特別な1室「ミジュマルルーム」では、みえ応援ポケモンのミジュマルがお部屋のあちこちでゲストをお出迎えするほか、三重県とミジュマル、両方の魅力を楽しめる客室になっています。

さらに、ミジュマルルーム内に隠された3個の「モンスターボール」を探し当てると、プレゼントがもらえるお楽しみ企画も用意されています。

鳥羽国際ホテル「ミジュマルルーム」

宿泊開始:2024年5月23日(木)〜

予約受付期間:2024年5月20日(月)〜

宿泊料金:1泊夕朝食付き 2名1室利用時 34,320円〜

特典:

・ISECHAティーバッグ ミジュマルVer.&おぼろ染めミジュマルガーゼタオルをお持ち帰り

・ミジュマルルーム内に隠されたモンスターボールを探すおたのしみ&プレゼントサービス

三重県と株式会社ポケモンは、2021年12月、三重県の活性化に連携、協力して取り組むことを目的に、包括連携協定を締結しました。

協定の締結にあたり、ゲーム『ポケットモンスター』シリーズに登場するポケモンのミジュマルが、「みえ応援ポケモン」に就任。

「みえ応援ポケモン」に就任以降、ミジュマルと三重県がコラボしたさまざまな取組が実施され、県産品とミジュマルのご当地コラボ商品が県内各地で販売されています。

今回、60周年を迎えた三重県にある「鳥羽国際ホテル」に、”みえ応援ポケモン”のミジュマルとコラボしたコンセプトルーム「ミジュマルルーム」が1室限定で登場!

「ミジュマルルーム」では、みえ応援ポケモンのミジュマルがお部屋のあちこちで宿泊ゲストをお出迎えしてくれます。

東側に位置した客室の大きな窓からは、オーシャンビューの景色が一望でき、朝日や月の出も観賞できるのが魅力。

室内はその碧い海の延長としたカラーで設え、また真珠をイメージさせたまん丸のライトや、ミジュマルのぬいぐるみ、「三重県×ミジュマル」のご当地コラボグッズが多数用意されています。

また、四日市萬古焼の急須ポットやお湯呑、尾鷲ヒノキのコースター、松阪木綿の名で知られる天然藍染めの御糸(みいと)織が特徴のクッションなどを、お部屋の備品として設置。

さらに、持ち帰りできるアメニティとして、ミジュマルの伊勢茶のティーバッグとおぼろ染めガーゼタオルが備えられています。

そのほか、ミジュマルルーム内に隠された3個の「モンスターボール」を探し当てると、プレゼントがもらえるお楽しみサービスも実施。

三重県とミジュマル、両方の魅力を存分に満喫できる、スペシャルな客室になっています。

みえ応援ポケモンのミジュマルがお部屋のあちこちで宿泊ゲストをお出迎えしてくれる、1室限定のスペシャルルーム。

2024年5月20日(月)より宿泊予約受付が開始されている、鳥羽国際ホテル「ミジュマルルーム」の紹介でした☆

