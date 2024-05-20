Novel Core、自身最大規模の全国ツアー＜HERO TOUR 2024＞東京公演を全編無料配信
Novel Coreが全国9都市9ヶ所で開催された過去最大規模のツアー＜HERO TOUR 2024＞東京公演の模様を、5月24日21時にYouTubeにて全編無料で配信することが決定した。
これは、日本武道館単独公演を成功させリリースしたアルバム『HERO』の楽曲を中心に、Aile The Shota、Hina、そしてAyumu Imazuがゲスト出演した豪華な内容の2時間を超えるライブ映像となっている。
＜“BRAIN LAND” at K-Arena Yokohama＞
開場: 15:30 / 開演: 17:00
チケット受付
（1）SNS 先行受付 (e+/抽選)
5/24(金) 21:00 ~ 6/2(日) 23:59
https://eplus.jp/novelcore-sns/
（2）B-Town 先行受付 (e+/抽選)
5/19(日) 12:00 ~ 5/27(月) 23:59
▼ BMSG公式ファンコミュニティ「B-Town」
https://bmsg.tokyo/b_town/