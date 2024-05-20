Novel Coreが全国9都市9ヶ所で開催された過去最大規模のツアー＜HERO TOUR 2024＞東京公演の模様を、5月24日21時にYouTubeにて全編無料で配信することが決定した。

これは、日本武道館単独公演を成功させリリースしたアルバム『HERO』の楽曲を中心に、Aile The Shota、Hina、そしてAyumu Imazuがゲスト出演した豪華な内容の2時間を超えるライブ映像となっている。

さらに、同公演内で発表した、来年2月11日に開催される自身初のアリーナ単独公演＜“BRAIN LAND” at K-Arena Yokohama＞のチケットSNS先行販売の詳細が発表された。受付は5月24日21時から開始する。

＜“BRAIN LAND” at K-Arena Yokohama＞

2024年2月11日(火・祝) at Kアリーナ 横浜
開場: 15:30 / 開演: 17:00

チケット受付
（1）SNS 先行受付 (e+/抽選)
5/24(金) 21:00 ~ 6/2(日) 23:59
https://eplus.jp/novelcore-sns/

（2）B-Town 先行受付 (e+/抽選)
5/19(日) 12:00 ~ 5/27(月) 23:59
▼ BMSG公式ファンコミュニティ「B-Town」
https://bmsg.tokyo/b_town/