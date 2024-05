Tani Yuukiが5月8日にリリースした1st EP 「HOMETOWN」より、「笑い話」のMVを公開した。「笑い話」はTani Yuuki自身の実体験に基づく1曲で、自身の母親との過去のエピソードをもとに、真っすぐに伝えられない「ありがとう」という感謝の気持ちを綴った楽曲。すべての人にとっての大切な人を思い描きながら聞いてもらいたい1曲となっている。今回公開された「笑い話」MVは、とある一組の親子の“今”と“過去”を切り取ったドラマムービー。本当は思ってもいない、けれどもふいに出てしまった行動で大切な人を傷つけてしまった過去を振り返りながら、当時伝えることのできなかった感謝の気持ちを改めて伝える今を映し出す本作は、女優・中嶋朋子と上原実矩が親子を熱演。「笑い話」という楽曲の世界観を十二分に引き出したストーリーと、感動のラストシーンが必見な作品に仕上がっている。

1st EP「HOMETOWN」



配信サイトまとめ:https://kmu.lnk.to/_HOMETOWN販売サイトまとめ:https://kmu.lnk.to/fDbMjc・商品形態初回生産限定盤:CD+BD+電話BOX型パッケージ KSCL- 3525〜7 ¥7,480(税込) / ¥6,800(税抜)通常盤:CD only KSCL-3528¥1,650(税込) / ¥1,500(税抜)・収録内容- CD - (全形態共通)M-1 花詩M-2 がらくたM-3 笑い話M-4 I’m home- Blu-ray Disc -Tani Yuuki Hall Tour 2023 “kotodama” 2023.12.24 TOKYO DOME CITY HALL 収録- Track List -M-1 おかえりM-2 燦々たるやM-3 生きる偉人たちよM-4 Night ButterflyM-5 最終想者M-6 愛言葉M-7 Dear dropsM-8 非lie心M-9 MyraM-10 CheersM-11 記憶M-12 Unreachable love songM-13 夢喰M-14 Life is beautifulM-15 W/X/YM-16 最後の魔法M-17 kotodamaM-18 百鬼夜行M-19 運命M-20 ワンダーランドM-21 We are free