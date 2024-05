KAMIGATA BOYZが、CD「無責任でええじゃないかLOVE」を発売することが決定した。SUPER EIGHT × WEST. × なにわ男子による新プロジェクト・KAMIGATA BOYZ。上方魂丸出しで底抜けに明るく世界を照らす一曲「無責任でええじゃないかLOVE」は、SNS上でもCD化希望の声が多く寄せられており、今回満を持して“728(なにわ)の日”に通販限定盤としてフィジカルリリースされることに。

「CD無責任でええじゃないかLOVE」



発売日 : 2024年7月28日(日)[CD+Blu-ray] LCNC-0072〜0073 ¥2,025(税込)仕様形態:ジップ袋封入、”KAMIGATA BOYZ” Group Shot(B6サイズ)、ソロカード19枚(チェンジングJ写仕様)、ロゴステッカー付き▼CD収録曲01:「無責任でええじゃないかLOVE」▼Blu-ray収録内容01: 「無責任でええじゃないかLOVE」Music Clip (approx.4min)02: Official Teaser 「THIS IS "KAMIGATA BOYZ”」 (approx.1min)03: Behind the ”KAMIGATA BOYZ” (approx.50min)▼購入申し込み期間5/20(月)午後7:28〜6/9(日) 23:59※本商品は×××××.POP UP STOREオンライン限定・受注生産販売商品▼予約・詳細https://pop-up.merch-company.jp/s/j/item/detail/LCNC-0072