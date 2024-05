Novel Coreが、5月24日21時よりYouTubeにて全国ツアー『HERO TOUR 2024』東京公演のライブ映像をプレミア公開する。

同ツアーはZepp5カ所を含む全国9都市9ヶ所で開催された自身過去最大規模のツアー。日本武道館単独公演を成功させリリースしたアルバム『HERO』の楽曲を中心に、Aile The Shota、Hina、Ayumu Imazuがゲスト出演した。3月にリリースされた新曲「CHAOS」などジャンルレスで多彩な楽曲を、Novel Coreのスキルとハウスバンド THE WILL RABBITSの演奏力を融合したパフォーマンスで披露された、2時間を超えるライブ映像となっている。

さらに、同公演内で発表された、2025年2月11日に開催される自身初のアリーナ単独公演『“BRAIN LAND” at K-Arena Yokohama』のチケットのSNS先行販売の詳細が発表された。SNS先行チケット受付は5月24日21時から開始される。

なお、BMSGの公式ファンコミュニティ『B-Town』の会員を対象にした先行受付は現在実施中だ。

(文=リアルサウンド編集部)