『おさるのジョージ』キッチンオープン！ 今年は長期開催決定！

『おさるのジョージ』のダイニングカフェ「Curious George Kitchen」(「おさるのジョージ」キッチン)が2024年7月11日(木)より東京ソラマチにオープンする。今回は初の長期開催が決定している。『おさるのジョージ』は、1941年にアメリカの絵本作家レイ夫妻によって生み出され、2008年からはNHK Eテレがアニメーションシリーズの放送も行っている子どもから大人まで大人気の作品。

「Curious George Kitchen」はジョージと黄色い帽子のおじさんの心温まるコンセプトストーリーをテーマに、”おいしくて楽しくて、ジョージの好奇心がちょっとスパイスに加わった” メニューを届けてきた。2022年に東京ソラマチ、東京ドームシティ ラクーアでのテイクアウト専門キッチンカーの出店、2023年にRAYARD MIYASHITA PARKにて期間限定で開催したが、今回は初の長期開催としてふたたび東京ソラマチに2024年7月11日(木)よりオープンする。”すやすやおやすみ☆「ジョージ」オムライス&ハンバーグプレート” などの人気メニューの他、デザートやテイクアウトメニューをはじめとする新作メニューもおよそ20種以上登場し、長期開催ならではのシーズンごとに季節感あふれる様々なメニューが提供される。また、カフェオリジナルの新作グッズも多数登場し、カフェオリジナルグッズをはじめとする『おさるのジョージ』グッズの買い物も楽しめる。新作メニューやオリジナルグッズの情報、予約方法に関しては、続報としてプレスリリースやCurious George Kitchen公式サイト、公式Xにてお知らせされるという。新たな展開をみせる「Curious George Kitchen」、続報にもお楽しみに。(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.