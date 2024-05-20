¡Ú½ÀÆ»¡Û³ÑÅÄ²Æ¼Â¤Ëà½é¸ÞÎØ¤Î½Å°µá¡¡ÂÇ³«ºö¤ÏÎý½¬¡Ö¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ»î¹ç¤Ë¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡½ÀÆ»½÷»Ò£´£¸¥¥íµé¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ê£³£±¡á£Ó£Â£Ã¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢à¸ÞÎØ¤Î½Å°µá¤È³ÊÆ®Ãæ¤À¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï£²£°Æü¡¢Êì¹»¤ÎÅìµþ³Ø·ÝÂç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø³«Îý½¬¤Ë»²²Ã¡££³·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡Ê£Ç£Ó¡Ë¥¢¥ó¥¿¥ë¥äÂç²ñ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç²ñÃæ¤Ëº¸¥Ò¥¶¤òÉé½ý¤¹¤ë¤Ê¤É¥±¥¬¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¤â¤¢¤Þ¤êÄ´»Ò¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¼£¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¾õ¶·¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï£²£±Ç¯Âç²ñ¤«¤é£³Ï¢ÇÆÃæ¤È¹ñºÝÂç²ñ¤Î·Ð¸³¤ÏËÉÙ¤À¤¬¡¢¸ÞÎØ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Ï¥Ñ¥ê¤¬½é¤á¤Æ¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢£²¤«·î°Ê¾åÁ°¤Ç¤Î¥±¥¬¤Ë¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¸ÞÎØ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ø¡Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¡Ë£±²ó¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¢¤È£²¤«·î¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¾Ç¤ê¤Ï¶¯¤¤¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤â°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤À¤È½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡ØÍ¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢¸ÞÎØ¤À¤È½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£·ë²Ì¤¬¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼þ¤ê¤ËÊÖ¤¹¤â¤Î¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÂÇ³«ºö¤ÏÎý½¬¤¢¤ë¤Î¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÎý½¬¤ò¤·¤ÆÉÔ°Â¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ»î¹ç¤Ë¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¡£¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ë¸þ¤±¡¢·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£