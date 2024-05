ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」に、2024年7月13日(土)より新しいコンセプトルーム「ドキドキ アドベンチャールーム」が誕生!

グリーンカラーを基調に不思議な島の小屋をイメージした客室で、ジャングルでの冒険のようなドキドキ&ワクワクを感じる特別なホテルステイを満喫できます。

ホテル ユニバーサル ポート「ドキドキ アドベンチャールーム」

期間:2024年7月13日(土)オープン

料金:4名1室利用1名あたり 10,000円〜(消費税・サービス料込み、宿泊税別)

※料金は一例です。宿泊日により異なります

※朝食付き

客室:10室/40m2/1室2〜5名利用/全室パークサイド

予約:2024年5月17日(金)より、ホテル公式ウェブサイトにて先行販売

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」

目の前にユニバーサルシティポートを臨む、「楽しさいっぱいの世界へつながる、港でありたい。」をテーマにしたホテルです。

そんな「ホテル ユニバーサル ポート」に、2024年7月13日(土)より新コンセプトルーム「ドキドキ アドベンチャールーム」がオープン!

ドキドキ アドベンチャールームは、「家族で船旅中、不思議な島を発見!冒険中に出会った島民に招待され、素敵な小屋で過ごす旅」をコンセプトとした客室。

扉を開けた瞬間から、ジャングルでの冒険のようなドキドキ&ワクワクがあふれる空間です。

グリーンカラーを基調に不思議な島の小屋をイメージした室内では、島の中を自由に遊ぶ動物が描かれた壁紙が一際目を引き、コンセプトを表現した楽しい仕掛けもたくさん隠されています。

二段ベッドや広々としたソファは、家族、仲間それぞれが居心地の良い居場所を見つけ、みんなでゆっくり語らいくつろげる空間になっています。

新しく誕生した「ドキドキ アドベンチャールーム」で非日常を感じる、特別なホテルステイを満喫できます。

ジャングルでの冒険のようなドキドキ&ワクワクがあふれる新コンセプトルーム。

ホテル ユニバーサル ポートの新コンセプトルーム「ドキドキ アドベンチャールーム」は、2024年7月13日(土)にオープンです☆

※写真はイメージです

