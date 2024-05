『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した里仲菜月

アイドルグラビア界隈に激震が走る......!! Task have Funの里仲菜月(さとなか・なつき)ちゃんが、5月20日(月)発売『週刊プレイボーイ23号』でまさかのグラビア解禁! ファンですらまったく予想だにしなかったかもしれませんが、このコ、脱いだらかなりナイスなボディ&スタイルをお持ちなのです!

* * *

■初グラビアなので100点を出したいです

――アイドルグループ「Task have Fun(以下、タスク)」から、里仲菜月さんが初グラビア&初水着です!

里仲 本当にあっという間に感じるくらい楽しかったです! カメラマンさんに、撮影中ちょこちょこ写真を見せていただいたんですけど、「あれ、私、けっこういい感じじゃん!」と思ってました(笑)。仕上がりが楽しみです。

――中学1年生からタスクのメンバーとして活動してきたわけで、初水着に驚くファンも多いんじゃないかと思います。

里仲 めちゃくちゃ多いんじゃないかな。グループだとふぅちゃん(熊澤風花)がグラビアをやっているので、昔から「菜月ちゃんはやらないの?」って言われることも多かったんですよ。でも、学生のうちは友達に見られるのがちょっと恥ずかしい気持ちもあったし、なかなか勇気がなくて。

――そうやって尻込みしていたところから、どんな心境の変化が?

里仲 昨年、20歳という節目を迎えたのが大きいのかなって。「もう大人なんだ」って思ったら、8周年を迎えたグループの名前も、自分の名前も、もっと世の中に見つけてもらいたいと思うようになったんです。また新しくチャレンジしてみたいと思いました。

――昔から天真爛漫なイメージがありますが、大人になってさらに明るくなった気がします。

里仲 はい。実は私、昔は爛櫂献謄ブに見せかけたネガティブ瓩世辰燭箸いΔ。なんでも100点にしないと気が済まなくて、家に帰ったらその日のことを反省し続けるような人でした(笑)。

――ちょっと意外です。

里仲 誰かに悩みを相談しても、たいてい「気にしすぎだよ」って言われていて。ってことは、もっと力を抜いていいんじゃないか。85点でもいいんじゃないかと、あるとき気づいたんです。それからは完全にポジティブになりました。今は「今年、里仲菜月の時代が来い!」って思ってます。

――ポジティブじゃないと出てこない言葉ですね(笑)。でも、撮影に向けてはかなり時間をかけて準備をしてきたと聞きました。

里仲 初グラビアなので、100点を出したいですもん(笑)。ジャンクな食べ物が好きなんですけど、1ヵ月間は和食中心に変えて。あとは、毎日ウオーキングです。でも、撮影前日に気づいたら18劼睚發い討い燭里蓮⊆分でもちょっと引きました(笑)。

――18劼呂垢瓦い任垢諭

里仲 もともと散歩が好きなのでまったく苦ではないんですよ。コロナ禍でやることがなかったときに、ふと「新宿ってめっちゃ広いし、全部の道を覚えたらすごいんじゃないか」と思って新宿を歩き回ったのがきっかけです。今は、新宿、新大久保、原宿、渋谷あたりだったらどこに何があるかだいたいわかります。

――なかなかの特技。もともと運動全般が好きなんですよね。

里仲 テニス、バレーボール、陸上競技......スポーツはなんでも得意だし、体育の成績はずっと5。今も踊ってない日はなんだか元気が出ないくらいです(笑)。でもこれって、両親からの遺伝が大きいんじゃないかと思うんですよね。ウチの両親、ふたりとも元自衛官なんですよ。

――フィジカルエリートな家系! ということは、菜月自衛官になる可能性もあった?

里仲 昔から「大変だから絶対にやめておけ」って言われてきました(笑)。両親はふたりとも一切弱音を吐かないくらい心が強いんですけど、私はそんなことないのでたぶん向いてないと思います。

――なるほど(笑)。ちなみに、最近のマイブームは?

里仲 コーヒーが好きです。まだマイブームに爐覆蠅け瓩もしれないけど、豆の違いがわかる人になりたくて。今、いいコーヒーミルを探してるところです!

――これもまた意外な答え。

里仲 ふふふ。大人ですよ(笑)。

スタイリング/大橋みずな ヘア&メイク/ムロゾノケイト(GiGGLE)

●里仲菜月(さとなか・なつき)

2003年7月10日生まれ 茨城県出身 身長165僉

○アイドルグループ・Task have Funのメンバー。5月26日(日)に神奈川・CLUB CITTA'にて、Task have Fun 結成8周年記念「全力全開ツアー!!!」のファイナル公演を開催。レギュラーラジオ番組『Radio have Fun』(FM FUJI『GIRLS♥GIRLS♥GIRLS=RED ZONE=』毎週火曜担当23:00〜)が放送中。

取材・文/アオキユウ(short cut) 撮影/カノウリョウマ