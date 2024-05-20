¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥¤¥ä¤ÎA act¶¡×Â³ÊÔ¤ÎÀ©ºî·èÄê¤ËÃæ¹ñ¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡á¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡Ä¡×
2024Ç¯5·î18Æü¡¢¡Ö¥À¥¤¥ä¤ÎA¡×¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥¤¥ä¤ÎA act¶¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£
¡Ö¥À¥¤¥ä¤ÎA¡×¤Ï¡¢»ûÅèÍµÆó»á¤ÎÌ¡²è¤¬¸¶ºî¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÂôÂ¼±É½ã¡Ê¤µ¤ï¤à¤é¤¨¤¤¤¸¤å¤ó¡Ë¤ÏÃæ³Ø¹»ºÇ¸å¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¥¨¡¼¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÎ©¤Ä¤â¤Î¤Î¡¢Ë½Åê¤Ç»î¹ç¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Ìîµå¤ÎÌ¾Ìç¹»¡¦ÀÄÆ»¹â¹»¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¿Ê³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¸æ¹¬°ìÌé¡Ê¤ß¤æ¤¤«¤º¤ä¡Ë¤ä¹ßÃ«¶Ç¡Ê¤Õ¤ë¤ä¤µ¤È¤ë¡Ë¡¢¾®Ì«½Õ»Ô¡Ê¤³¤ß¤Ê¤È¤Ï¤ë¤¤¤Á¡Ë¤é¤È¶¦¤Ë¹â¹»Ìîµå¤ÎÄºÅÀ¤Ç¤¢¤ë¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤¹Êª¸ì¤À¡£
Æ±ºîÉÊ¤Ï¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤Ç06Ç¯¤«¤éÌó16Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Ï13Ç¯¤è¤êFIRST SEASON¡¢SECOND SEASON¤ÈÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¸¶ºîÆ±ÍÍ¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤ë¡Ö¥À¥¤¥ä¤ÎA act¶¡×¤¬19Ç¯¤«¤é20Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯¤Ç¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÂ³ÊÔ¤ÎÀ©ºî¤¬Ä¹¤¯ÀÚË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¡¢Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡¦ÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡Ë¤ÇÌó590Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò»ý¤Ä¥¢¥Ë¥á¾ðÊó¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡Ä¡×¡Ö¤ï¤¢¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤À¤Í¡ª¡×¡Ö¤¢¤¢¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Äü¤á¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA act¶¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë´¿´î¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«Â³ÊÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¡©¡£¤½¤ì¤È¤â¤¦¤½¡©¡×¡Ö¤ó¡©¤ó¡©¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤«¤â¤¦°ì²ó¸À¤Ã¤Æ¡ª¡£²¿¡©Â³ÊÔ¡©¥Æ¥ì¥Ó¡©¡ª¡×¤Ê¤É¤È¡¢Â³ÊÔ¤ÎÀ©ºî·èÄê¤Ë¶Ã¤¯À¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë