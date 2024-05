EVERGLOW、6月10日にカムバック決定！予告ポスターを公開

EVERGLOWが約10ヶ月ぶりにカムバックする。本日(20日)、所属事務所のYUE HUAエンターテインメントは「EVERGLOWが6月10日のカムバックを確定した」と明かした。これに先だって、彼女たちは予告ポスターを公開し、注目を集めた。イメージの中のモニターには、メンバーの英語名と共に「COMING SOON」というフレーズが盛り込まれている。また、6月10日午後6時のカムバック日時も記載されており、目を引いた。

EVERGLOWは昨年8月、4thシングル「ALL MY GIRLS」を発売し、1年8ヶ月の空白期があったにもかかわらず、音楽番組で1位を獲得した。その後、米州ツアー「2023 EVERGLOW US TOUR ALL MY GIRLS」を開催し、ニューヘイブン、ニューヨーク、アトランタ、ワシントンD.C.、セントピーターズバーグ、ルイビル、シカゴ、デンバー、サンフランシスコ、ロサンゼルスなどの10都市を回り、2度目の米州ツアーを成功裏に終えた。また、最近では東京、大阪でデビュー後初の日本ツアー「2024 EVERGLOW JAPAN CONCERT ALL MY GIRLS」を開催し、ファンを魅了した。グローバルな人気とともに、約10ヶ月ぶりに韓国の音楽界に戻ってくるEVERGLOWが、今回はどのような音楽とコンセプトを披露するのか、期待が高まっている。