様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランドの「ケイウノ」

そんな「ケイウノ」から、ディズニーの新しい大人向けライフスタイルライン「さりげなミッキー」のコレクションとして新作ネックレスが2種類登場!

ネックレスのダイヤモンドや宝石が選べるほか、裏側にさりげなく「ミッキーマウス」アイコンが施されたシンプルなデザインのジュエリーです。

ケイウノ「さりげなミッキー」ネックレス

発売日:2024年6月7日(金)

販売店舗:全国のケイウノ店舗、ケイウノオフィシャルサイト

ケイウノ ディズニー特設ページはこちら

ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。

そんな「ケイウノ」から、ディズニーの新しい大人向けライフスタイルライン「さりげなミッキー」のネックレスが登場。

自分らしいライフスタイルを楽しむ大人に向けて、日常生活に調和するさりげなくも洗練された「ミッキーマウス」デザインのアイテムを通じて、「日常に“ちょっと”魔法を」届ける「さりげなミッキー」

今回の「さりげなミッキー」コレクションとして登場するネックレスは、シンプルなデザインで着用シーンや服装、年代問わず幅広く身に着けられるものが2種類展開されます。

ネックレスのデザインは、正面はシンプルに、裏側にさりげなく「ミッキーマウス」のアイコンを取り入れているのが特徴。

店舗に揃うダイヤモンドやカラーストーンを留められるほか、自身が持っている宝石を留めるジュエリーリフォームにも対応しています。

Mickey Mouse Single Diamond

K18イエローゴールド 着用イメージ

価格:Pt950 / K18YG /K18PG 64,900円(税込)

裏側に「ミッキーマウス」のアイコンがデザインされた、一粒石をセット出来るネックレスです。

※中石代は別途

※Pt950の場合、ネックレスチェーンのみPt850

Mickey Mouse Single Diamond -Prong Setting-

4つの爪でダイヤモンドを支えているデザイン。

宝石の輝きをぐっと引き立てます。

Mickey Mouse Single Diamond -Bezel Setting-

宝石を金属で囲う“フクリン”タイプのデザイン。

石を一回り大きく見せる効果があるほか、クラシカルな雰囲気をさりげなく演出します。

Mimosa SweeTrick Diamond(R) 〜Mickey Design〜

「ミッキーマウス」のアイコンが浮かび上がるダイヤモンド『Mimosa SweeTrick Diamond(R) 〜Mickey Design〜』のプラチナ950タイプも同時発売。

“感謝”を伝える花、ミモザを思わせる淡いイエローの「スウィートリックダイヤモンド」が留められたネックレスです。

2024年6月7日(金)より全国のケイウノ直営店にて実物が展示されます。

裏側に「ミッキーマウス」アイコンを施したシンプルなデザインの様々なシーンで着用できるネックレス。

2024年6月7日(金)から発売される、ケイウノ「さりげなミッキー」ネックレスシリーズの紹介でした☆

