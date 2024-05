“本日グローバルデビュー”NEXZ、シングル「Ride the Vibe」MV公開…魅力的な7人に注目

JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生したグローバル・ボーイズグループNEXZのデビューシングル「Ride the Vibe」のミュージックビデオが公開された。昨年12月18日、オーディションのファイナルステージで披露したJ.Y.Park作詞・作曲の「Miracle」をプレリリース楽曲として配信すると、12月18日付オリコン・デイリーデジタルシングル(単曲)ランキングをはじめ、iTunes、LINE MUSIC、AWA、mu-mo、Rakuten Musicなど、各音楽配信サイトで1位を獲得。さらにiTunesでは、同時配信した「Miracle(Korean Ver.)」まで“K-POP”ジャンルで首位となり、日韓楽曲共に1位の快挙を成し遂げた。

また、楽曲配信と同タイミングに公開された「Miracle」Performance Videoも、公開6日でYouTube再生回数1,000万回超え、現在既に1,700万回再生を突破している。しかもデビュー前にして、日常の水分補給飲料「アクエリアス」との大型プロジェクトを発表し、新人アーティストらしからぬトピックで世間を驚かせたのも記憶に新しい。今年4月からはMnet制作のNEXZ初となる単独リアリティ番組「デビュー準備クラス <CLUB NEXZ>」が放送・配信(日本ではLeminoにて日本語字幕版・独占配信中)され、貴重なデビュー準備期間の模様が定期的に視聴者へ届けられていた。5月13日には、NEXZ初出演&J.Y. Park作詞・プロデュースの新曲「Keep on Moving」起用で話題をさらった「アクエリアス」新CM「進む人のそばに。ステージ」篇の全国放映も開始。そして遂に本日(20日)、世界中が切望していた“グローバルデビュー”の日を迎えた。グローバルデビューしたNEXZ初の韓国リリース作品「Ride the Vibe」は、NEXZの感覚的なアイデンティティを詰め込んだプロダクツ。「初めて感じる強く惹かれる感情と、その感情の波に飛び込んだ僕たち」がアルバムのコンセプトとなっており、リードトラックと同じアルバム名(Ride the Vibe)で、彼ら特有の雰囲気(Vibe)にフォーカスした楽曲で構成されている。そのリードトラック「Ride the Vibe」は、Abstract Hip-HopなリズムにElectronicaの要素を加え完成した、NEXZオリジナルの言うなれば「Easy-Experimental」な楽曲で、Lo-Fi且つレトロなアナログ・シンセサイザーとデジタル・シンセサイザーのサウンドが調和し、感覚的でありながらも実験的な雰囲気を作り出している。曲の中で多様に変化するトラック構成がポイントで、初めてだからこそ感じられるトキメキ、不安、ドキドキなどの感情の波の中で「惹かれるまま、僕と一緒にこのヴァイブスに乗ってみよう」というメッセージを盛り込んだ。カップリングとなる「Starlight」は、コントラバスのピチカート・サウンドをポイントにした清涼感溢れる洗練された雰囲気のR&Bで、新たな夢に出会った時の心境を“星が降り注ぐ夜”に見立てて比喩表現した歌詞が印象的な楽曲となっている。特にOutroでは、ピアノ中心のシンプルなトラックに乗ったNEXZメンバーたちの叙情的なボーカリゼーションも感じることが出来る。既に各音楽配信サイトでは「Ride the Vibe」「Starlight」共に確認することができ、Spotifyでは、先程公開されたばかりのプレイリスト上で、メンバーの音声メッセージによる「これから起こる何か」の予告もされている。今回、韓国リリース作「Ride the Vibe」を引っ提げて“グローバルデビュー”したばかりのNEXZから、待望の「Ride the Vibe」ミュージックビデオが到着。楽曲の世界観をブーストさせることを目指した本作だが、今回海外ロケで撮影を敢行。「若かりし当時誰もが味わう“初めて”との向き合い」「矛盾した感情をありのまま表現する純粋さ」をイメージしながらミュージックを制作。集まるとヤンチャになりがちな、思春期真っ只中の7人組。初期衝動に導かれ、時に若干危うい遊び方もしたくなる彼ら。危機的且つ困難な状況に直面しても、何故かつい一緒に笑い合ってしまう。コリオグラフィーにも表れているが、「Ride the Vibe」の持つヴァイブスに乗せて、思春期の少年たちならではの“心の揺らぎ”を映像化している。まるでショートフィルムさながらな映像世界とシンクロし、青春の持つ“青さ”を味わえるであろう内容に仕上がった。平均年齢17.4歳のNEXZだからこそ表現出来る青春群像劇と、独特のパフォーマンスがクロスオーバーした本作に注目が集まっている。