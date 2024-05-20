

○大成温調 <1904> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.88％にあたる25万株(金額で11億2500万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月21日から5月29日まで。



○ラサ商事 <3023> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.43％にあたる40万株(金額で7億1760万円)を上限に、5月21日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○日セラ <6929> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.94％にあたる45万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月21日から7月31日まで。



○ＭＳ＆ＡＤ <8725> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の8.2％にあたる1億3000万株(金額で1900億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月21日から12月23日まで。



○ＳＯＭＰＯ <8630> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.04％にあたる4000万株(金額で770億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月3日から11月18日まで。



○東京海上 <8766> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.0％にあたる6000万株(金額で1000億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月21日から11月15日まで。



○ハマキョウ <9037> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.17％にあたる22万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月21日から25年4月30日まで。



［2024年5月20日］



株探ニュース

