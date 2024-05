◆SUPER EIGHT・WEST.・なにわ男子ら「無責任でええじゃないかLOVE」CDリリース決定

【モデルプレス=2024/05/20】関西グループによる新プロジェクト「KAMIGATA BOYZ(読み:カミガタボーイズ)」が7月28日、「無責任でええじゃないかLOVE」をCDリリースすることが決定。オンライン限定・受注生産で販売され、その収録内容と特典も解禁された。突如キラ星のごとく誕生した、関西初のドリームユニット「KAMIGATA BOYZ」。SUPER EIGHT × WEST. × なにわ男子の3組が勢揃いした衝撃ビジュアル解禁から一転、上方魂丸出しで底抜けに明るく世界を照らす一曲「無責任でええじゃないかLOVE」で話題を掻っ攫った。その話題作に対してSNS上でもCD化希望の声が多く寄せられており、今回満を持して上方魂を込めたシングルを728(なにわ)の日に通販限定盤として待望のフィジカルリリースをすることが決定した。

◆「無責任でええじゃないかLOVE」CDリリース詳細

各グループを象徴するフレーズを随所に効かせつつ、令和の世の中にコテコテの関西を詰め込んだ歌詞、ナンセンスともとれるオノマトペや、次々に繰り出されるギャグに溺れかけながらも目まぐるしく展開するオモチャ箱をひっくり返したような楽曲。特典映像には、関西色満載の賑やかなMusic Clipとティザー映像として公開されていた「THIS IS "KAMIGATA BOYZ"」だけでなく、最強無敵の関西人3組が集結したスチール撮影、ティザー&MV撮影のにぎやかな裏側を余すところなく長尺収録したメイキング集「Behind the "KAMIGATA BOYZ"」も収録される。商品仕様にもこだわりが散らばっており、チェンジングジャケット仕様のソロカードはもちろん、好評のロゴをあしらったステッカーなど、さまざまな特典も満載のパッケージに仕上がっている。(modelpress編集部)・購入申し込み期間5月20日(月)午後7:28〜6月9日(日)23:59※本商品は×××××.POP UP STOREオンライン限定・受注生産販売商品。一般の音楽ソフト取扱店、ECサイト店での取り扱いはなし。※本商品は限定商品のため、ご注文受付期間内でも初回予定数に達し次第、2024年7月28日(日)到着分の受付は終了となる。※初回予定数に達した場合、それ以降のご注文は2024年7月28日(日)以降の到着。※本商品の購入枚数は1人2点まで。※本商品は写真商品・グッズ商品と同時購入不可。・CD収録曲01:「無責任でええじゃないかLOVE」・Blu-ray収録内容01:「無責任でええじゃないかLOVE」Music Clip02:Official Teaser「THIS IS "KAMIGATA BOYZ"」03:Behind the "KAMIGATA BOYZ"・収録内容仕様形態:ジップ袋封入、"KAMIGATA BOYZ" Group Shot(B6サイズ)、ソロカード19枚(チェンジングJ写仕様)、ロゴステッカー付き