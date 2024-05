STARTO ENTERTAINMENT所属の関西グループによる新プロジェクト「KAMIGATA BOYZ」(カミガタボーイズ)が、5月3日に配信リリースしたデジタルシングル「無責任でええじゃないかLOVE」をCD化し、“なにわ”の日の7月28日にリリースすることが決定した。関西発のドリームユニット「KAMIGATA BOYZ」第1弾として「無責任でええじゃないかLOVE」をリリースしたのは、SUPER EIGHT、WEST.、なにわ男子の3組。“上方魂”丸出しで底抜けに明るい楽曲は、SNS上でもCD化の要望が多数寄せられ、なにわの日に通販限定盤としてCDリリースすることが決定した。

同曲は、各グループを象徴するフレーズを随所に効かせつつ、コテコテの関西魂を詰め込んだ歌詞、ナンセンスともとれるオノマトペや次々に繰り出されるギャグが目まぐるしく展開する、オモチャ箱をひっくり返したような楽曲となっている。CDにはチェンジングジャケット仕様のソロカード、好評のロゴをあしらったステッカーなど、さまざまな特典が満載。特典映像には、関西色満載のにぎやかなミュージッククリップとティザー映像として公開されていた「THIS IS “KAMIGATA BOYZ”」、3組が集結したスチール撮影、ティザー&MV撮影のにぎやかな裏側を余すところなく長尺収録したメイキング集「Behind the “KAMIGATA BOYZ”」も収録される。YouTubeでは「Behind the ”KAMIGATA BOYZ”」のティザー映像が解禁となった。