ファンに嬉しい原画展も！竹書房『むこうぶち』 25周年イベント

竹書房が刊行する雑誌、近代麻雀にて連載中のコミック『むこうぶち』は、2024年9月13日(金)に連載25周年を迎えました!

これを記念し、ファン必見の原画展・ポップアップストア等、複数のイベントをコミックス最新62巻の発売(発売予定日:2024年9月13日(金)に合わせ実施予定です。

詳細は決まり次第「むこうぶち25周年特設サイト」にて随時お知らせ予定。

※特設サイトURL:

https://www.takeshobo.co.jp/sp/mukoubuchi25th/

リアルイベントに先駆け、「御無礼の日」となる2024年5月20日(月)、主要電子書籍ストアにてバブル時代編全56巻分の24時間限定無料公開を実施中です。

また、2024年5月20日(月)より原画展イベントに向けたアンケートも実施しています。

本アンケートのご回答結果をもとに、原画展で展示される天獅子悦也先生の生原稿を選定します。

以前から愛読してくださっている方も今回知った方も改めてこの機会に『むこうぶち』の世界に触れ、アンケートへ参加してみて下さい!

原画展の最新情報やアンケート結果は2024年8月1日(木)に特設サイトにて公開予定です。

※アンケートURL :

https://forms.gle/HU9aroLs3WhYUtvw5

(Googleアカウントにログイン後、ご回答いただけます)

※アンケート回答期限: 〜2024年6月30日(日)23時59分

電子書籍キャンペーン概要

・実施期間 :2024年5月20日(月)〜2024年5月26日(日)

・キャンペーン対象巻:バブル時代編全56巻分

・キャンペーン内容 :2024年5月20日(月)0:00〜23:59 24時間限定無料

2024年5月21日(火)〜2024年5月26日(日)各巻11円(税込)

※実施期間や販売価格はストアによって異なる場合があります。

詳細は各ストアにてご確認下さい。

・参加書店名(順不同、敬称略)

auブックパス

BOOK☆WALKER

DLsite/comipo

DMM.com

ebookjapan

honto

Kindle

LINEマンガ

music.jp

Reader Store

ギャラクシーコミック

スキマ

ブックライブ

ブッコミ

マンガBANG!

まんがセゾン

マンガボックス

まんが王国

モビぶっく

紀伊國屋kinoppy

ほか

電子書籍キャンペーンの詳細は以下からご確認下さい。

※特設サイトの電子書籍ページURL:

https://www.takeshobo.co.jp/sp/mukoubuchi25th/ebook/

□ むこうぶち25周年特設サイト

https://www.takeshobo.co.jp/sp/mukoubuchi25th/

□ むこうぶち25周年記念ポップアップストア

https://www.geestore.com/takestore/mukoubuchi/

むこうぶち とは

1980年代後半。

バブル時代と呼ばれた未曽有の好景気の時代。

東京都赤坂を中心に無敗の強者としておそれられた麻雀打ち・傀(カイ)がいた。

組織に属さず麻雀の腕一本で生きる一匹狼の真のギャンブラー。

人は彼を“むこうぶち”と呼ぶ――。

