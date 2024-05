【エックスディファイアント】5月22日2時 サービス開始予定価格:基本プレイ無料

ユービーアイソフトは5月20日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用マルチプレイFPS「エックスディファイアント」のローンチトレーラーを公開した。

本作は、小説家「トム・クランシー」の世界を舞台にしたスピード感溢れる基本プレイ無料の新作マルチプレイFPS。5月22日2時のサービス開始に先駆け、YouTubeにてローンチトレーラーが公開された。

今回のトレーラーではムービーシーンのほか、様々な武器で応戦する様子やステージを駆け巡る緊迫したバトル映像なども確認できる。

【『エックスディファイアント』ローンチトレーラー】

(C) 2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft, Ubi.com and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.