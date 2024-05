ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00〜13:55)。5月18日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(5月18日(土)付)を発表しました。

5月18日放送分より(radiko.jpのタイムフリー)

聴取期限 2024年5月26日(日) AM 4:59 まで

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

先週の1位から9ランクダウン↓ 12日(火)に、メンバーの若井滉斗(わかい・ひろと)さんが、同曲の「弾いてみた」動画を公開して話題になりました。先週の8位から1ランクダウン↓ YUKI さんは、8月〜12月に全国ツアー「YUKI concert tour “SUPER SLITS” 2024」を開催します。初登場! 先月に横浜スタジアムで開催されたライブ「5回目のひな誕祭」で同曲を初披露しました。先週の9位から2ランクアップ↑ 先日、自身の公式YouTubeのチャンネル登録者数が10万人を突破しました。初登場! 今年デビュー35周年を迎えた東京スカパラダイスオーケストラ。アニバーサリーイヤーのキックオフシングルは、ゲストボーカルに10-FEET・TAKUMAさんが参加しています。初登場! 先日“結成16周年”を迎えたももクロが、5月8日(水)にリリースしたアルバム『イドラ』のリードトラックです。先週の5位から1ランクアップ↑ 6月から約5年ぶりとなる対バン・ツアー「AIMYON vs TOUR 2024 “ラブ・コール2”」を開催します。先週と変わらず第3位! 8月に開催される野外フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」第1弾アーティストとして、BE:FIRSTの出演が発表されました。初登場! 川口春奈さん主演のドラマ「9ボーダー」(TBS系)の主題歌で、5月10日(金)に配信リリースされました。そして、今週の第1位は……?先週の2位から1ランクアップ↑ 劇場版「名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)」の主題歌。映画公開から31日間で興行収入128億円を突破しました。――番組ではほかにも、ゲストパートにNothing's Carved In Stone・村松拓さん(Vo./Gt.)、生形真一さん(Gt.)が登場。5月15日(水)にリリースされたニューEP『BRIGHTNESS』の制作などについて伺いました。<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00〜13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ