FTISLAND＆CNBLUEら豪華集結！「2023 FNC KINGDOM - The Greatest Show -」DVDが7月10日に発売決定

FNC ENTERTAINMENTのアーティストが一堂に介するファミリーコンサート「FNC KINGDOM」。2023年に、10年目の節目を迎えた「2023 FNC KINGDOM - The Greatest Show -」のDVD / Blu-rayが7月10日に発売されることが決定した。同時に、ジャケット写真およびDISC1のダイジェストティザーが公開された。「2023 FNC KINGDOM - The Greatest Show -」は、12月16日と17日に千葉県・幕張メッセで開催されたFNC ENTERTAINMENTのアーティストが一堂に介したファミリーコンサートだ。10周年を迎えた本ライブには、FTISLANDやCNBLUEを中心に、N.Flying、SF9、Cherry Bullet、P1Harmony、大ブレイク中の俳優チョン・ヘインとロウン、さらに昨年デビューを果たしたHi-Fi Un!cornとAMPERS&ONEら新人2組も加わり、計10組が出演。

\2023 FNC KINGDOM -The Greatest Show-/

DVD&Blu-rayDISC1ダイジェストティザー公開!!



さらにDISC2のダイジェストティザー公開もお楽しみに



各アーティストによるステージはもちろん、FNC KINGDOMでしか見ることのできないグループの垣根を超えた貴重なコラボステージ満載で、2日間で計11時間にもわたるライブを展開。その中でも今作品は、16日の緊張感漂う初日の模様を、全44曲、約283分でお届け。本作はDVDとBlu-rayの全2形態となっており、FNC JAPAN ONLINE STOREのみで発売される。特典映像には本作で初公開となる、12月15日に行われた前日リハーサルから公演最終日の会場打ち上げまで、バックステージを時系列で構成した約67分にわたるメイキング映像に加え、古家正亨氏をインタビューアーに迎えた、各出演アーティストへのKINGDOMスペシャルインタビュー映像を約89分収録。トータル439分(BD / DVD共に3枚組)の超大作で展開。さらに、52ページにおよぶフォトブックと豪華スリーブケースが付帯され、購入者特典としてA3のメンバー集合ポスターも付いてくる。なお、FTISLANDはアジアで大成功をおさめたツアー「HEY DAY」の日本公演を絶賛敢行中。CNBLUEは自身初の試みとなるUVERworldとの対バンライブの日韓公演開催や、アジアで大成功をおさめたツアー「CNBLUENTITY」の日本公演開催、ジョン・ヨンファのバースデーライブの開催が決定。さらにSF9は3月に行われた「SF9 2024 ZEPP LIVE IN JAPAN - ReStart -」の追加公演が6月1日に開催され、ロウンは8月7日にバースデーファンミーティング「ROWOON Special Fanmeeting 2024 “Crazy Birthday Party”」の開催が決定している。加えて、P1Harmonyは日本初のベストアルバム発売や、8月に初のZepp Tourを開催、Hi-Fi Un!cornは6月26日にデビュー1周年を記念したイベント「Hi-Fi Un!corn Debut 1st Anniversary Special Live〜ドレミファソラシド〜」を開催する。ますます、勢いに拍車がかかるFNCアーティストの今後の動向にも注目が集まる。

■リリース情報

「2023 FNC KINGDOM -The Greatest Show-」DVD / Blu-ray

2024年7月10日(水)発売



●参加アーティスト

FTISLAND、CNBLUE、JUNG HAEIN、N.Flying、SF9、ROWOON、Cherry Bullet、P1Harmony、Hi-Fi Un!corn、AMPERS&ONE



●形態 ※FNC JAPAN ONLINE STORE限定商品

<DVD> FNDV-10097〜9 / 4589907333757 / 9,900円(税込)DVD3枚組

<BD> FNBD-10022〜4 / 4589907333788 / 11,000円(税込)BD3枚組



●収録内容

※DVD / Blu-ray共通(収録内容に変更がある場合がございます)



<DISC 1>

OPENING



【FNC ARTISTS】

Sing Along



【FTISLAND】

DOOR

F-R-I-E-N-DS

Broken

Take Me Now

Sage

つづきの旅



【ユ・フェスン from N.Flying & へユン from Cherry Bullet】

366日



【P1Harmony】

Look At Me Now

Back Down

JUMP



【ロウン】

Wherever you are



【N.Flying】

Moonshot

Monster

Shooting Star

Rooftop -Japanese ver.-

Kick-Ass



【チェ・ミンファン from FTISLAND & ソウル from P1Harmony & ジホ & カムデン from AMPERS&ONE】

Choo Choo TRAIN



【Cherry Bullet】

P.O.W!(Play On the World)

Aloha Oe

Love So Sweet



【ジョン・ヨンファ from CNBLUE】

Summer Dream with ジウン from P1Harmony、ブライアン、ジホ、マカヤ、スンモ from AMPERS&ONE

Your City



<DISC 2>

【Hi-Fi Un!corn】

Over the Rainbow(JP ver.)

Good Guy -Japanese ver.- with ユテヤン from SF9

U&I



【イ・ホンギ from FTISLAND】

COOKIES with ジョンソプ from P1Harmony

Pathfinders with カムデン、シユン、カイレル、スンモ from AMPERS&ONE



【SF9】

Puzzle

Good Guy -Japanese ver.-

Love No.5

Enough

OK OK



【AMPERS&ONE】

On And On

Sheesh



【チョン・ヘイン】

I Love You

Crazy



【CNBLUE】

I'm Sorry

Cinderella

Between Us

Radio

In My Head

Then, Now and Forever

MOON



ENDING RUNWAY



<DISC 3>(特典映像)

・Backstage of 2023 FNC KINGDOM

・古家正亨のKINGDOMスペシャルインタビュー



●仕様 ※DVD / Blu-ray共通

・豪華スリーブケース

・52Pフォトブック



●購入者特典 ※DVD / Blu-ray共通

・A3ポスター



■関連リンク

