FTISLAND＆CNBLUEら豪華集結！「2023 FNC KINGDOM - The Greatest Show -」DVDが7月10日に発売決定
「2023 FNC KINGDOM - The Greatest Show -」は、12月16日と17日に千葉県・幕張メッセで開催されたFNC ENTERTAINMENTのアーティストが一堂に介したファミリーコンサートだ。10周年を迎えた本ライブには、FTISLANDやCNBLUEを中心に、N.Flying、SF9、Cherry Bullet、P1Harmony、大ブレイク中の俳優チョン・ヘインとロウン、さらに昨年デビューを果たしたHi-Fi Un!cornとAMPERS＆ONEら新人2組も加わり、計10組が出演。
本作はDVDとBlu-rayの全2形態となっており、FNC JAPAN ONLINE STOREのみで発売される。特典映像には本作で初公開となる、12月15日に行われた前日リハーサルから公演最終日の会場打ち上げまで、バックステージを時系列で構成した約67分にわたるメイキング映像に加え、古家正亨氏をインタビューアーに迎えた、各出演アーティストへのKINGDOMスペシャルインタビュー映像を約89分収録。トータル439分（BD / DVD共に3枚組）の超大作で展開。さらに、52ページにおよぶフォトブックと豪華スリーブケースが付帯され、購入者特典としてA3のメンバー集合ポスターも付いてくる。
なお、FTISLANDはアジアで大成功をおさめたツアー「HEY DAY」の日本公演を絶賛敢行中。CNBLUEは自身初の試みとなるUVERworldとの対バンライブの日韓公演開催や、アジアで大成功をおさめたツアー「CNBLUENTITY」の日本公演開催、ジョン・ヨンファのバースデーライブの開催が決定。
さらにSF9は3月に行われた「SF9 2024 ZEPP LIVE IN JAPAN - ReStart -」の追加公演が6月1日に開催され、ロウンは8月7日にバースデーファンミーティング「ROWOON Special Fanmeeting 2024 “Crazy Birthday Party”」の開催が決定している。加えて、P1Harmonyは日本初のベストアルバム発売や、8月に初のZepp Tourを開催、Hi-Fi Un!cornは6月26日にデビュー1周年を記念したイベント「Hi-Fi Un!corn Debut 1st Anniversary Special Live〜ドレミファソラシド〜」を開催する。
ますます、勢いに拍車がかかるFNCアーティストの今後の動向にも注目が集まる。
＼2023 FNC KINGDOM -The Greatest Show-／— FNC ENTERTAINMENT JAPAN (@fncmusicjapan) May 20, 2024
DVD＆Blu-rayDISC1ダイジェストティザー公開!!
さらにDISC2のダイジェストティザー公開もお楽しみに
FNC JAPAN ONLINE STOREhttps://t.co/5yOgcmbmTJ#FNCKINGDOM pic.twitter.com/85nhdV0AJ8
■リリース情報
「2023 FNC KINGDOM -The Greatest Show-」DVD / Blu-ray
2024年7月10日（水）発売
●参加アーティスト
FTISLAND、CNBLUE、JUNG HAEIN、N.Flying、SF9、ROWOON、Cherry Bullet、P1Harmony、Hi-Fi Un!corn、AMPERS＆ONE
●形態 ※FNC JAPAN ONLINE STORE限定商品
＜DVD＞ FNDV-10097〜9 / 4589907333757 / 9,900円（税込）DVD3枚組
＜BD＞ FNBD-10022〜4 / 4589907333788 / 11,000円（税込）BD3枚組
●収録内容
※DVD / Blu-ray共通（収録内容に変更がある場合がございます）
＜DISC 1＞
OPENING
【FNC ARTISTS】
Sing Along
【FTISLAND】
DOOR
F-R-I-E-N-DS
Broken
Take Me Now
Sage
つづきの旅
【ユ・フェスン from N.Flying ＆ へユン from Cherry Bullet】
366日
【P1Harmony】
Look At Me Now
Back Down
JUMP
【ロウン】
Wherever you are
【N.Flying】
Moonshot
Monster
Shooting Star
Rooftop -Japanese ver.-
Kick-Ass
【チェ・ミンファン from FTISLAND ＆ ソウル from P1Harmony ＆ ジホ ＆ カムデン from AMPERS＆ONE】
Choo Choo TRAIN
【Cherry Bullet】
P.O.W！（Play On the World）
Aloha Oe
Love So Sweet
【ジョン・ヨンファ from CNBLUE】
Summer Dream with ジウン from P1Harmony、ブライアン、ジホ、マカヤ、スンモ from AMPERS＆ONE
Your City
＜DISC 2＞
【Hi-Fi Un!corn】
Over the Rainbow（JP ver.）
Good Guy -Japanese ver.- with ユテヤン from SF9
U＆I
【イ・ホンギ from FTISLAND】
COOKIES with ジョンソプ from P1Harmony
Pathfinders with カムデン、シユン、カイレル、スンモ from AMPERS＆ONE
【SF9】
Puzzle
Good Guy -Japanese ver.-
Love No.5
Enough
OK OK
【AMPERS＆ONE】
On And On
Sheesh
【チョン・ヘイン】
I Love You
Crazy
【CNBLUE】
I'm Sorry
Cinderella
Between Us
Radio
In My Head
Then, Now and Forever
MOON
ENDING RUNWAY
＜DISC 3＞（特典映像）
・Backstage of 2023 FNC KINGDOM
・古家正亨のKINGDOMスペシャルインタビュー
●仕様 ※DVD / Blu-ray共通
・豪華スリーブケース
・52Pフォトブック
●購入者特典 ※DVD / Blu-ray共通
・A3ポスター
■関連リンク
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