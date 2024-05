JR山手線・全30駅の個性豊かな駅員キャラクターたちが、彼らの駅や街を盛り上げるべく、業務時間を終えるとアイドルとして活躍する新しいアイドルプロジェクト『STATION IDOL LATCH!』が20日、プロジェクト発足3周年を迎えた。これに伴い、昨年8月から今年の3月まで投票を受け付け、総投票件数25万3999件に及んだ山手線最強メンバーを選抜する「エキメン総選挙」で選ばれた山手線代表LATCH5人の新ビジュアルのほか、新曲や新グッズの詳細情報が解禁された。

『STATION IDOL LATCH!』は、JR山手線・全30駅で働く駅員の中から、各駅一人ずつ選ばれたステーションアイドル。自分の愛する駅や街を盛り上げるべく、業務時間外にはアイドルとして活動している。2021年5月20日のプロジェクト発足以降、ボイスドラマ、楽曲配信、ファンミーティングやライブ開催、コミカライズなどの展開を中心に、駅でのキャラクターによる構内放送など、JR山手線を舞台にしたアイドルプロジェクトならではの展開を行っている。2023年8月18日から2024年3月31日まで開催した山手線最強メンバーを選抜する「エキメン総選挙」では、LATCH総勢30人が属性ごとに5つのブロックに分かれて参戦。総投票ポイント6809万9880点、総投票件数25万3999件に及ぶ投票の結果、恵比寿駅/饗庭紡麦(CV:高橋英則)、浜松町駅/湊航琉(CV:狩野翔)、鶯谷駅/根岸優歌(CV:寺島惇太)、池袋駅/青葉梟光加人(CV:島崎信長)、上野駅/飴屋楊(CV:笠間淳)の5人が選出された。3周年を迎えた本日、山手線代表LATCHの新ビジュアルのほか、新曲のリリースや6月に開催する池袋P’PARCO POP‐UPイベントで販売する新グッズの詳細や、7月に開催するコラボカフェ情報なども解禁された。詳細は下記の通り。■山手線代表LATCHによる新曲のタイトルとジャケット写真【タイトル】「Awesome LATCH!」【配信予定日】未定【アーティスト名】山手線代表LATCHメンバー:恵比寿駅/ 饗庭 紡麦(CV:高橋 英則)浜松町駅/湊 航琉(CV:狩野 翔)鶯谷駅/根岸 優歌(CV:寺島 惇太)池袋駅/青葉梟 光加人(CV:島崎 信長)上野駅/飴屋 楊(CV:笠間 淳)【作詞】RT2 / 玉谷友輝【作曲】加部輝 / たんしょそら / 玉谷友輝【編曲】加部輝 / たんしょそら■6月POP-UPイベントで販売予定の新グッズ情報【会場】池袋P’PARCO 3F【開催日】6月21日(金)〜7月3日(水)【販売予定新商品】商品名/イラスト/予定価格(税込み)PALE TONE series カンバッジ(ブラインド)/山手線代表LATCH・2位LATCH新ビジュアル/550円PALE TONE series アクリルスタンド/山手線代表LATCH・2位LATCH新ビジュアル/1650円PALE TONE series アクリルブロック(ブラインド)/山手線代表LATCH・2位LATCH新ビジュアル/880円PALE TONE series コレクションカード(ブラインド)/山手線代表LATCH・2位LATCH新ビジュアル/440円PALE TONE series マイクロファイバー/山手線代表LATCH・2位LATCH新ビジュアル/770円PALE TONE series ポストカードセット/山手線代表LATCH・2位LATCH新ビジュアル/1100円ネームプレートバッジ(ブラインド)/山手線代表LATCH・2位LATCH新ビジュアル/770円プレートキーホルダー/山手線最強LATCH新ビジュアル/880円オーロラアクリルキーホルダー/2位 LATCH新ビジュアル/880円PALE TONE series カンバッジ(ブラインド)/第1期アイドル衣装30人(再販売+新発売)/550円STATION IDOL LATCH!オフィシャル 缶バッジ/山手線代表LATCH・2位LATCH新ビジュアル/600円STATION IDOL LATCH!オフィシャル アクリルスタンド/山手線代表LATCH・2位LATCH新ビジュアル/1500円STATION IDOL LATCH!オフィシャル ランダムステッカー/山手線代表LATCH 2位LATCH新ビジュアル/各800円STATION IDOL LATCH!オフィシャル ランダムステッカーコンプリートセット/山手線代表LATCH 2位LATCH新ビジュアル/各4000円STATION IDOL LATCH!オフィシャル ランダムミニうちわ/山手線代表LATCH 2位LATCH新ビジュアル/各1000円STATION IDOL LATCH!オフィシャル ランダムミニうちわコンプリートセット/山手線代表LATCH 2位LATCH新ビジュアル/各5000円■「Going My LATCH! 〜特別Remix ver.〜」配信決定アニメイト池袋本店で1月のアルバム発売時に行った<「Going My LATCH!〜特別Remix ver.〜」に参加してほしいLATCHメンバー1人を応募することができる「ラジオ特別お便り」施策>によって選ばれたメンバー5人による「Going My LATCH!〜特別Remix ver.〜」の配信が決定。【タイトル】「Going My LATCH! 〜特別Remix ver.〜」【配信予定日】5月29日(水)【歌唱メンバー】秋葉原駅/雷電 遊生(CV:鈴木 裕斗)上野駅/飴屋 楊(CV:笠間 淳)田端駅/北 颯(CV:矢野 奨吾)恵比寿駅/饗庭 紡麦(CV:高橋 英則)大崎駅/大崎 新市(CV:菅沼 久義)■コラボカフェ開催期間決定【開催地】 池袋 motto cafe 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 1-3-2 前島ビル 2F(池袋駅より徒歩1分)【開催時期】7月3日(水)〜7月29日(月)※予約開始日程等決まり次第オフィシャルHP及びXで発表。