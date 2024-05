安芸戦士メープルカイザーショーも！フジハラレディースクリニック開業18周年「感謝祭」

フジハラレディースクリニックで、開院18周年記念の周年祭「感謝祭」が開催されます。

フジハラレディースクリニック開業18周年「感謝祭」

場所:フジハラレディースクリニック 1階ロビー

(広島市安佐南区祇園5-2-1)

※駐車場100台 広島経済大学興動館の駐車場を利用ください。

日時:2024年6月1日(土) 14:00-17:00

入場料:無料

定員:150名

お申し込み:予約等は不要です。

医療法人つぐお会フジハラレディースクリニックは、開院18周年記念の周年祭「感謝祭」を2024年6月1日(土)に開催!

新型コロナウイルス感染症も落ち着き、あらためて安佐南区祇園の地で、生命の誕生に関わる仕事をさせていただいていること、出産されるお母さんや生まれてきてくれる赤ちゃん、クリニックをご活用いただいてる方々、すべてに「感謝」するイベントです。

生命の誕生を歓び、生きていることを喜び、でも堅苦しくなく、子どもから大人まで楽しめる会になります。

「感謝祭」の詳細

メインイベントは、「聞いて!笑って?私の出産自慢!」

同院で出産されたお母さんたちは、一回も痛い!とは言わずにニコニコ笑顔で出産されたり、赤ちゃんが生まれ出るところを自らスマホで撮影しながら出産される方も多いです。

出産時の楽しいエピソードの披露は、これから出産される妊婦さんたちにワクワク感を与えてくれます。

続いて、30分間の「安芸戦士メープルカイザーショー」。

子どもたちは大喜び!

安芸戦士メイプルカイザーショー

他には、三原市で有機農業をされている「organic farm GENTEN」さんのお米や野菜の販売、「森のべーぐる団」さんのベーグル販売、妊婦さんにもお子さんにもやさしい「P.BERRY」さんのカフェインレスコーヒーの販売、アロマスプレーのワークショップ、算命学プチ鑑定、ヨーヨー釣りなど、盛りだくさん。

あっという間の3時間になること間違いなしです。

森のべーぐる団

organic farm GENTEN

