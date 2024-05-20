¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ª¿·NISA¤Î¸¤¤»È¤¤Êý¤È¡¢Åê»ñ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¿¥â¥ê¥¿¥¯¤µ¤ó¤Î¡Ö¤ª¶â¤ÎÏÃ¡×¤â¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª¨
Q.¿·NISA¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åê»ñ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿Íø±×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤«¤«¤ë¤Ï¤º¤ÎÌó20¡ó¤ÎÀÇ¶â¤¬Í¥¶ø¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤À¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅê»ñ³Û¤ÎÉý¤¬¡¢°ÊÁ°¤ÎNISA¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ³ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³°¹ñ¤Î³ô¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊY¡¢20Âå¡¢³ØÀ¸¡¢½÷À¡Ë
¥â¥ê¥¿¥¯¤µ¤ó¤Ø¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ¤Ï¤³¤Á¤é
¡¡¿·NISA¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅê»ñ¤È¤ÏÌµ±ï¤À¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬¡¢Åê»ñ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤äÀ¤³¦¤Î³ô¼°¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤ò¤¹¤ëÅê»ñ¿®Â÷¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ëè·î¿ôÀé²¯±ß¤¬¡¢Åê»ñ»ñ¶â¤È¤·¤Æ¡¢³¤³°¤ËÎ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Þ³Æ½ê¤ÇÀ¹¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·NISA¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô½½Ç¯¤ÎÅê»ñ¼ÂÀÓ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤ËÅê»ñ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÍø²ó¤ê¤Ï¡¢Ç¯6¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â¤¤¼ý±×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¬»¶Åê»ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥¹¥¯¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤è¤¤ÏÃ¤Ð¤«¤ê¤¬·öÅÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¤ß¤ë¤È¡¢Åê»ñ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬È¼¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£1920Ç¯Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥¢¥á¥ê¥«À½¤Î¼«Æ°¼Ö¤ä²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼«Æ°¼Ö¤ä²ÈÅÅ»º¶È¤Î³ô¼°¤Ë¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¹âÃÍ¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹Ô¤²á¤®¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÈ¿Æ°¤¬¤¤Þ¤¹¡£1929Ç¯10·î29Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤ÎË½Íî¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢3Ç¯¼å¤Ç10Ê¬¤Î1¡¢¤Ä¤Þ¤ê90¡ó¥À¥¦¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ê¿»þ¤Î³ô²Á¤Ï¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¥Ð¥Ö¥ë¤¬¤Ï¤¸¤±¤ë¤È¡¢µÞ¹ß²¼¤¹¤ë¤Î¤¬¾ï¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤¤¤Þ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹â³ô²Á¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥Ã¥È¥³¥à´ë¶È¤Ç¡¢¤½¤Î¹½Â¤¤Ï¡¢1920Ç¯Âå¤ÈÈó¾ï¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ô²Á¤Î³ä¹â»ØÉ¸¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¤¤¤Þ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î³ô²Á¤Ï¡¢ËÜÍè¤Î2ÇÜ¤«¤é3ÇÜ¤È¤¤¤¦¹âÃÍ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤Î³¤³°Åê»ñ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢±ß¹â¤Ç¤¹¡£2008Ç¯9·î¤Î¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢Á°¸å5Ç¯´Ö¤Ç¥É¥ë¤Î²ÁÃÍ¤¬4³ä¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ³ô¤Î³ô²Á¤¬10Ê¬¤Î1¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥É¥ë¤¬4³ä°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Åê»ñ»ñ¶â¤Ï94¡ó¤âÃÍ²¼¤¬¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ñÌ±¤Î¶âÍ»»ñ»º¤¬³¤³°¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Åê»ñ»ñ¶â¤¬¹ñÆâ´ë¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤ËÎ®½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæÄ¹´üÅª·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÁË³²¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¤½¤ì°Ê¾å¤Ë·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñÌ±¤¬±Ä¡¹¤ÈÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿ÃùÃß¤¬¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡³ô¼°Åê»ñ¤Ï¡¢Çã¤¦¤³¤È¤è¤ê¡¢Çä¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·NISA¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤ÏÇä¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤ËË½Íî¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¤¤Û¤É¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¿ä¾©¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¼«¿È¤Ïº£Ç¯¤Î1·î¤ËÊÝÍ¤¹¤ë³°²ß·ú¤Æ¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇäµÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢Æü¹¹¿·¤µ¤ì¤ëÊÆ¹ñ³ô¤ÎºÇ¹âÃÍ¤Ë¹â½ê¶²ÉÝ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¤¤Ä¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢»ä¼«¿È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£