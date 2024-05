【ファミマ:チョコミントフェア】5月21日~ 開催※商品によって発売日および発売地域が異なる

ファミリーマートは、「チョコミントフェア」を全国約16,300店舗にて5月21日より開催する。

ファミリーマート初となるチョコミントフェアが開催決定。ファミマ定番商品として好評のアイス「ぎっしり満足!チョコミント」や「チョコミントドリンク」などの人気商品に加え、「パキッと食感!チョコミントサンド」や「チョコたっぷり チョコミント蒸しケーキ」といった新商品も登場する。

爽快感たっぷりのスイーツやアイス、パン、お菓子、飲料など全9種類の商品が数量限定で発売。なお、商品によって発売日および発売地域が異なる。

商品ラインナップ

パキッと食感!チョコミントサンド

発売日:5月21日~

価格:250円

チョコミントパウンドケーキ

発売日:日本エリア 5月14日~ 西日本エリア 5月21日~

価格:180円

チョコミントタルト

発売日:日本エリア 5月14日~ 西日本エリア 5月21日~

価格:168円

チョコミントバウムクーヘン

発売日:日本エリア 5月14日~ 西日本エリア 5月21日~

価格:185円

ぎっしり満足!チョコミント

発売中

価格:214円

ワッフルコーンチョコミント

発売日:5月21日~

価格:298円

チョコたっぷりチョコミント蒸しケーキ

発売日:5月21日~

価格:138円

チョコがけミントグミ

発売日:5月21日~

価格:198円

チョコミントドリンク

発売日:5月21日~

価格:208円

