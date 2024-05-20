チョコミン党に朗報！ ファミマ、「チョコミントフェア」を5月21日より開催爽快感たっぷりのスイーツなど全9種の商品を数量限定販売
【ファミマ：チョコミントフェア】
5月21日～ 開催
※商品によって発売日および発売地域が異なる
発売日：5月21日～
発売日：日本エリア 5月14日～ 西日本エリア 5月21日～
発売日：日本エリア 5月14日～ 西日本エリア 5月21日～
発売日：日本エリア 5月14日～ 西日本エリア 5月21日～
発売中
発売日：5月21日～
発売日：5月21日～
発売日：5月21日～
発売日：5月21日～
5月21日～ 開催
※商品によって発売日および発売地域が異なる
ファミリーマートは、「チョコミントフェア」を全国約16,300店舗にて5月21日より開催する。
ファミリーマート初となるチョコミントフェアが開催決定。ファミマ定番商品として好評のアイス「ぎっしり満足！チョコミント」や「チョコミントドリンク」などの人気商品に加え、「パキッと食感！チョコミントサンド」や「チョコたっぷり チョコミント蒸しケーキ」といった新商品も登場する。
爽快感たっぷりのスイーツやアイス、パン、お菓子、飲料など全9種類の商品が数量限定で発売。なお、商品によって発売日および発売地域が異なる。
□「チョコミントフェア」のお知らせページ
商品ラインナップ
パキッと食感！チョコミントサンド
発売日：5月21日～
価格：250円
チョコミントパウンドケーキ
発売日：日本エリア 5月14日～ 西日本エリア 5月21日～
価格：180円
チョコミントタルト
発売日：日本エリア 5月14日～ 西日本エリア 5月21日～
価格：168円
チョコミントバウムクーヘン
発売日：日本エリア 5月14日～ 西日本エリア 5月21日～
価格：185円
ぎっしり満足！チョコミント
発売中
価格：214円
ワッフルコーンチョコミント
発売日：5月21日～
価格：298円
チョコたっぷりチョコミント蒸しケーキ
発売日：5月21日～
価格：138円
チョコがけミントグミ
発売日：5月21日～
価格：198円
チョコミントドリンク
発売日：5月21日～
価格：208円
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