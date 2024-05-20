【ファミマ：チョコミントフェア】
5月21日～ 開催
※商品によって発売日および発売地域が異なる

　ファミリーマートは、「チョコミントフェア」を全国約16,300店舗にて5月21日より開催する。

　ファミリーマート初となるチョコミントフェアが開催決定。ファミマ定番商品として好評のアイス「ぎっしり満足！チョコミント」や「チョコミントドリンク」などの人気商品に加え、「パキッと食感！チョコミントサンド」や「チョコたっぷり チョコミント蒸しケーキ」といった新商品も登場する。

　爽快感たっぷりのスイーツやアイス、パン、お菓子、飲料など全9種類の商品が数量限定で発売。なお、商品によって発売日および発売地域が異なる。

□「チョコミントフェア」のお知らせページ

商品ラインナップ

パキッと食感！チョコミントサンド

発売日：5月21日～
価格：250円

チョコミントパウンドケーキ

発売日：日本エリア 5月14日～ 西日本エリア 5月21日～
価格：180円

チョコミントタルト

発売日：日本エリア 5月14日～ 西日本エリア 5月21日～
価格：168円

チョコミントバウムクーヘン

発売日：日本エリア 5月14日～ 西日本エリア 5月21日～
価格：185円

ぎっしり満足！チョコミント

発売中
価格：214円

ワッフルコーンチョコミント

発売日：5月21日～
価格：298円

チョコたっぷりチョコミント蒸しケーキ

発売日：5月21日～
価格：138円

チョコがけミントグミ

発売日：5月21日～
価格：198円

チョコミントドリンク

発売日：5月21日～
価格：208円

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