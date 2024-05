n․SSign¡¢ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òÀ¹¶·Î¢¤Ë½ªÎ»¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÎÞ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â

K-POPグローバルボーイズグループn.SSignが、2024年5月15日(水)に東京・豊洲PITにて、ファンミーティング「n.SSign JAPAN FANMEETING 'Happy &' produced by ABEMA」を開催した。本公演ではテレビ朝日の公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」内で、最新K-POP事情を伝える人気コンテンツ「動はじK-POP部」の公開収録を実施。本公演のMC古家正享とテレビ朝日の林美桜アナウンサーもステージに登場する中、1部では「動はじK-POP学校 COSMOと繋がれ! 大運動会」と題し、カズタ、ジュニョク、ロレンス、ヒウォンが赤チーム、エディ、ソンユン、ロビン、ハンジュンが青チームに分かれ、“速さ”ではなく“カッコよさ”を重視する障害物リレーや、COSMO(n.SSignのファン)と協力して挑む借り物競争など、バラエティ豊かな競技に続々とチャレンジし、会場は大盛り上がりを見せた。

そして、2部では「動はじK-POP学校 Happy & 大文化祭」と題し、メンバーの個性が爆発した「ミスターn.SSignコンテスト」で、スター性をアピールする「一発勝負チャレンジ対決」など、メンバーの様々な表情をみることができるユニークな企画でCOSMOと楽しいひと時を過ごした。そして、本公演では新曲「FUNK JAM」の日本初パフォーマンスを披露。楽曲に合った大人っぽいパフォーマンスに対し、配信で視聴するファンからは「やっぱりLIVEは最高にかっこいい」「本当にかっこいい」といった歓喜のコメントが多く寄せられた。そして、先日渋谷のUGAGAWA BASEで行った公開収録の際に決めた通り、「FUNK JAM」のエンディング妖精は1部をカズタ、エディ、ジュニョク、ソンユンの兄チームが、2部ではロビン、ハンジュン、ロレンス、ヒウォンの弟チームがそれぞれ務め、パフォーマンスを締めくくった。さらに、2部で行われた「ありがとうで探し出せ! このLoveだーれだ?」の企画では、ソンユンからカズタに贈られた感謝のメッセージに、カズタが思わず涙する場面も……。普段、なかなか言葉にできないメンバー同士の想いやメッセージに、会場は温かい気持ちに包まれた。公演のラストに、リーダーのカズタは「今日は本当にありがとうございます! カムバックしてから3ヶ月ほど韓国で活動をして久しぶりに日本の活動に戻ってきましたが、みなさん寂しかったですよね(笑)? なので、新曲3曲をこのように皆さんへ披露することができて本当に良かったです。配信を見てくれた方も本当にありがとうございました!」と、感謝の想いを伝えた。

■イベント概要

「n.SSign JAPAN FANMEETING 'Happy &' produced by ABEMA」

2024年5月15日(水)



<第1部 セットリスト>

M1:Happy &

オープニングトーク

コーナー 動はじK-POP学校 COSMOと繋がれ! 大運動会

M2:New Star

M3:FUNK JAM

コーナー◆1つになってHappy &! n.SSign3分チャレンジ

M4:Memories of Us

M5:Love, Love, Love Love Love!

エンディングトーク



<第2部 セットリスト>

M1:New Star

オープニングトーク

コーナー 動はじK-POP学校 Happy & 大文化祭

M2:Love, Love, Love Love Love!

M3:FUNK JAM

コーナー◆Г△蠅とうで探し出せ! このLoveだーれだ?

M4:Happy &

M5:Wormhole: New Track(Rock ver.)

エンディングトーク



