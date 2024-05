放送開始から56周年を迎えたMBSラジオ『MBSヤングタウン』(ヤンタン)と、今年50周年を迎えるハローキティら「サンリオキャラクターズ」が、初コラボレーションすることが決まった。MBSラジオの公式キャラクター・らじおんチャン」と、サンリオのキャラクターたちが共演し、ぬいぐるみマスコットや描き下ろしポストカードセット、フレークステッカーセットなどのアイテムがそろう。

MBSラジオ公式オンラインストア「Mラジストア」で受注販売。第1次は6月8日〜30日に受け付け、9月以降に届ける。第2次受注も予定。あわせて、『MBSヤングタウン×サンリオキャラクターズ POP UP SHOP』を大阪と東京で開催。「LOVE RADIO」をテーマに、ラジオの魅力をたっぷり味わえるPOP UP SHOPとなる。■『MBSヤングタウン×サンリオキャラクターズ POP UP SHOP』・大阪会場:梅田ロフト5階 バラエティ雑貨売場(大阪市北区茶屋町16-7)開催日時:6月8日(土)〜6月30日(日)営業時間:午前11時〜午後9時(最終日は午後6時閉場)場所 :梅田ロフト5階 バラエティ雑貨売場(大阪市北区茶屋町16-7)※6月8日(土)・9日(日)は混雑緩和のためライブポケットによる事前抽選制を予定・東京会場:有楽町マルイ7階(東京都千代田区有楽町2-7-1)開催日時:8月9日(金)〜8月25日(日)営業時間:11時〜19時(最終日は18時閉場)・購入特典大阪・東京各会場で『MBSヤングタウン×サンリオキャラクターズ』『MBSヤングタウン』関連商品を2000円(税込)以上購入すると、先着で「ヤンタンリスナーカード(全7種)」をランダムでプレゼント※特典の数には限りあり※なくなり次第終了※1会計につき最大7枚までのプレゼント※コンプリートセットの用意はなし※絵柄を指定はできない※レシートの合算はできまない※WEB通販(Mラジストア)では購入特典は付与されない