多次元アイドルプロジェクト“UniteUp!”、7曲連続デジタルリリースの詳細が決定

■TVアニメ1期で登場した9曲のアニメライブ映像を、日替わりでUniteUp!公式YouTubeチャンネルにて公開中!

多次元アイドルプロジェクト“UniteUp!”の7曲連続デジタルリリースの詳細が発表された。

2023年1月よりテレビアニメ第1期が放送、2025年1月からはテレビアニメ第2期の放送が決定、

これまでに東京ガーデンシアター、恵比寿The Garden Hallにてワンマンライブを成功させ、2次元・3次元での活躍をみせている彼ら。

7曲連続デジタルリリースに関しては、4月14日に恵比寿 The Garden Hallにて行われた『sMiLea LIVE -Unite with You- ELEVEN』で発表されていたが、このたび詳細が決定。

6月19日にLEGIT、7月3日にPROTOSTAR、7月17日にJAXX/JAXX、7月31日にLEGIT、8月14日にPROTOSTAR、8月28日にJAXX/JAXX、9月11日にUniteUp!と、2週間ごとのリリースとなる。

各楽曲とも、ユニットやメンバーの個性が存分に発揮された楽曲となっており、UniteUp!のあらたな魅力を発見できること間違いなしだ。

さらに、このリリースを記念して、TVアニメ1期で登場した9曲のアニメライブ映像を、日替わりでUniteUp!公式YouTubeチャンネルにて公開することも決定。現在、第1話よりAnela「TARGET」、第3話よりLEGIT「ON MY WAY」、第6話よりPROTOSTAR「YOU」が公開されている。

(C)Project UniteUp!

リリース情報

2024.06.19 ON SALE

LEGIT

DIGITAL SINGLE「タイトル未定」

2024.07.03 ON SALE

PROTOSTAR

DIGITAL SINGLE「タイトル未定」

2024.07.17 ON SALE

JAXX/JAXX

DIGITAL SINGLE「タイトル未定」

2024.07.31 ON SALE

LEGIT

DIGITAL SINGLE「タイトル未定」

2024.08.14 ON SALE

PROTOSTAR

DIGITAL SINGLE「タイトル未定」

2024.08.28 ON SALE

JAXX/JAXX

DIGITAL SINGLE「タイトル未定」

2024.09.11 ON SALE

UniteUp!

DIGITAL SINGLE「タイトル未定」



UniteUp! OFFICIAL SITE

https://uniteup.info