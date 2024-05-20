TWS、爽やかすぎる笑顔！Kstyle撮影中のメイキング映像を特別公開
今年1月22日にHYBE傘下レーベル「PLEDIS Entertainment」からSEVENTEEN以来9年ぶりにデビューしたボーイグループTWSがKstyleのインタビューに初登場！
1st Mini Album「Sparkling Blue」のタイトル曲「plot twist」が韓国の音楽番組で5冠を達成するなど、デビューして間もないのにも関わらず大きな注目を集めている彼らの魅力を深堀しました。
今回、そんなTWSの撮影の裏側を特別公開！ 爽やかな笑顔が溢れるメイキング映像をお届けします。
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■リリース情報
TWS 1st Mini Album「Sparkling Blue」好評発売中
「Sparkling Blue」購入・試聴はこちらから
タイトル曲「plot twist」視聴はこちらから
■関連リンク
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・TWS Official X
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