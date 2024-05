19日、シンガー・ソングライターでミュージカル音楽作家のアンジェラ・アキさんが自身のインスタグラムで、メガネを外した顔を投稿し、反響を呼んでいます。

アンジェラさんは、「デビュー当時からメイクをしてくれている久保田直美さん」という書き出しから始まり、「20年くらい前、初めて彼女が私の肌に触った瞬間、うまく言葉にできないけど、前世からのつながりみたいなものを感じたんだよね」と、当時の心境を振り返りました。





そして、「あの頃はただ『直美ちゃんに触れられると癒される』と解釈していたけど、今では素粒子レベルで全てはつながっているからこそ、肌で彼女の波動を感じられるんだと心で理解できるようになりました」と、当時と現在の違いについても記しました。「20年経っても探究心を絶やさず常に向上心をもって仕事に向かう彼女の姿勢にインスパイアされています」と、刺激を受けていることを明かし、トレードマークである黒縁メガネを外した顔を掲載しました。





アンジェラさんのなかなか見られないメガネなしの姿に、ファンからは「お肌つるつる」「時が止まったの!?」「メガネなしのアンジーもめちゃくちゃ綺麗」などのコメントが寄せらせています。









アンジェラ・アキさんは、シンガー・ソングライター兼ミュージカル音楽作家。日本人の父親とイタリア系アメリカ人の母親との間に生まれる。

2005年「HOME」でメジャー・デビュー。2006年12月、日本武道館で史上初となるピアノ弾き語り単独ライブを成功。2008年「手紙 〜拝啓 十五の君へ〜」がプラチナディスクを獲得。2009年サード・アルバム『ANSWER』では、前作に引き続き2作連続オリコンチャート1位を獲得。そのリアルな歌詞の世界観から、同世代の女性からの圧倒的な支持を得ることとなる。2014年、初のベストアルバム『TAPESTRY OF SONGS-THE BEST OF ANGELA AKI』を発表。8月4日、日本武道館での公演をもって、シンガー・ソングライターとしての、日本での無期限活動停止に入った。

2023年、日本での活動再開を発表。









