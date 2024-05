○GoogleのHome APIがもたらすスマートホームの未来

Googleはこのほど、「Home APIs: Enabling all developers to build for the home - Google Developers Blog」において、AndroidおよびiOSの両方で利用可能なAPIである「Home API」を発表した。アプリ開発者はこのAPIを利用することで6億台以上のデバイス、GoogleのハブとMatterインフラ、Googleの自動化エンジンにアクセス可能になると紹介している。

Home APIs: Enabling all developers to build for the home - Google Developers Blog○GoogleのHome APIがもたらすスマートホームの未来Home APIを扱う上で知っておくべき重要なポイントが5つ挙げられている。それは次のとおり。○開発者は誰でも、Google Homeで動作するエクスペリエンスを構築可能になるHome APIを利用すれば、AndroidとiOSの両方でユーザーに差別化された体験を提供できる○アプリから6億台の接続デバイスにアクセスできる新しいDevice APIおよびStructure APIを使うことで6億台以上のデバイスにアクセスが可能となる。すでにGoogle Homeに接続されているMatter対応電球やNest Learning Thermostatなどのデバイスを制御・管理できる。また新しいCommissioning APIにより、HomeアプリやAndroidのFast Pairで直接Matterデバイスをセットアップできる○Google独自のインテリジェンスで自動化新しいAutomation APIを使用することでGoogle Homeの新しい自動化エンジンとインテリジェントなシグナルを使って、アプリでホームオートメーションを作成・管理できる。この自動化は、モーションセンサーからのイベントやデバイス信号によってトリガーされ、例えば玄関の鍵が開けられたときに照明を点灯させるなど、さまざまな動作を制御できる○Google Homeのハブをテレビに拡張2024年後半にハブをアップグレードし、Homeランタイムを導入する予定。Google TVを搭載したChromecastやAndroid 14以降を実行するGoogle TVを搭載した一部のパネルテレビ、対象となるLGブランドのテレビなど、他のデバイスもGoogle Home用のハブとなる○多彩なアプリによる楽しい新体験照明、セキュリティ、自動車、エネルギー、エンターテインメントなど幅広いブランドと協力し、スマートホームの利便性を高めるシームレスなスマートホーム体験を構築しているGoogleはアプリ開発者向けにHome APIへのアクセス待ちリストを公開しており、Home APIで開発されたアプリは、2024年の秋頃からPlay StoreやApp Storeに登場予定であることを伝えている。