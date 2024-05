ABEMAは、日本時間5月22日(水)に行われる、大谷翔平選手、山本由伸投手が所属するロサンゼルス・ドジャースとアリゾナ・ダイヤモンバックスの試合を無料生中継する。この試合の解説に元プロ野球選手の古田敦也氏が決定した。

古田氏は1989年にヤクルトスワローズにドラフト2位で入団後、長らく正捕手を務め、ベストナイン9回、ゴールデングラブ賞10回、最優秀選手2回など数々のタイトルを手にした、言わずと知れた球界の名捕手。晩年には選手兼任監督を務め2007年に現役を引退。現在はプロ野球解説やコメンテーターなどを務めている。

古田氏は今シーズン開幕前のスプリングトレーニングにてヤクルト時代の元同僚、トーリ・ロブロ氏が監督を務めるダイヤモンドバックスの臨時コーチとして招待され、指導にあたった。実際に指導した経験を踏まえた解説も注目だ。

■5月22日(水)MLBドジャースvsダイヤモンドバックス「ABEMA」中継概要



放送日時:日本時間5月22日(水)

放送開始:午前11時00分〜

試合開始:午前11時10分〜

視聴URL:https://abema.tv/channels/world-sports-1/slots/CwSwcrcP6BcPpB

実況:大西洋平 (テレビ朝日アナウンサー)

解説:古田敦也、館山昌平

