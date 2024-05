【「おさるのジョージ」キッチン】7月11日 オープン予定開催地: 東京スカイツリータウン・ソラマチ タワーヤード1F 東京都墨田区押上1-1-2

ベネリックは東京ソラマチにて、「おさるのジョージ」キッチンを7月11日にオープンする。これまで2022年、2023年と期間限定で開催してきたが、今回は長期開催となる。

「Curious George Kitchen」(「おさるのジョージ」キッチン)は1941年より刊行された絵本「おさるのジョージ」におけるジョージと黄色い帽子のおじさんの心温まるコンセプトストーリーをテーマに、「おいしくて楽しくて、ジョージの好奇心がちょっとスパイスに加わった」メニューを提供するダイニングカフェ。

カフェでは「すやすやおやすみ☆「ジョージ」オムライス&ハンバーグプレート」をはじめとした料理やデザート、テイクアウトメニューなど新作メニュー20種以上が登場。シーズンごとに季節感あるメニューも提供する。またカフェオリジナルのグッズも多数展開予定としている。

「Curious George Kitchen」コンセプト

いつもジョージを優しく見守ってくれる黄色い帽子のおじさん。

ジョージは“ありがとう”の気持ちを伝えたいと考えました。

黄色い帽子のおじさんは、なにをプレゼントしたら喜んでくれるのでしょうか?

ジョージが得意な絵? それとも黄色い帽子のおじさんが大好きな音楽?

悩むジョージ。そんな時、街の片隅に素敵なお店を見つけます。

「そうだ! ここでおいしい料理を作って、黄色い帽子のおじさんにプレゼントしよう!」

一生懸命なジョージを、ピスゲッティさん、ニョッキ、ハンドリーなどおなじみの仲間たちが助けてくれます。

さて、黄色い帽子のおじさんはジョージの作る料理を喜んでくれるのでしょうか?

おいしくて楽しくて、ジョージの好奇心がちょっとスパイスに加わった「Curious George Kitchen (「おさるのジョージ」キッチン)」の始まりです。

(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.