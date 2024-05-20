

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44749.09 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42192.46 ボリンジャー:＋2σ(26週)

42052.71 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41045.56 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40815.66 新値三本足陽転値

40133.73 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40038.40 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39707.65 均衡表雲上限(日足)

39635.84 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39539.14 ボリンジャー:＋2σ(25日)



39069.68 ★日経平均株価20日終値



39031.25 13週移動平均線

38944.55 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38856.21 均衡表転換線(週足)

38703.37 均衡表転換線(日足)

38646.60 75日移動平均線

38616.43 6日移動平均線

38387.67 均衡表雲下限(日足)

38349.96 25日移動平均線

38253.94 均衡表基準線(日足)

38024.10 ボリンジャー:-1σ(13週)

37755.37 ボリンジャー:-1σ(25日)

37160.78 ボリンジャー:-2σ(25日)

37079.22 26週移動平均線

37016.94 ボリンジャー:-2σ(13週)

36646.57 均衡表基準線(週足)

36566.20 ボリンジャー:-3σ(25日)

36009.79 ボリンジャー:-3σ(13週)

35018.77 200日移動平均線

34522.59 ボリンジャー:-1σ(26週)

32170.57 均衡表雲上限(週足)

31965.97 ボリンジャー:-2σ(26週)

29757.68 均衡表雲下限(週足)

29409.35 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 83.75(前日76.75)

ST.Slow(9日) 74.77(前日62.38)



ST.Fast(13週) 45.06(前日42.54)

ST.Slow(13週) 42.80(前日40.25)



［2024年5月20日］



株探ニュース

