　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44749.09　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42192.46　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
42052.71　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41045.56　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40815.66　　新値三本足陽転値
40133.73　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40038.40　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39707.65　　均衡表雲上限(日足)
39635.84　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39539.14　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

39069.68　　★日経平均株価20日終値

39031.25　　13週移動平均線
38944.55　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38856.21　　均衡表転換線(週足)
38703.37　　均衡表転換線(日足)
38646.60　　75日移動平均線
38616.43　　6日移動平均線
38387.67　　均衡表雲下限(日足)
38349.96　　25日移動平均線
38253.94　　均衡表基準線(日足)
38024.10　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37755.37　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37160.78　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37079.22　　26週移動平均線
37016.94　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36646.57　　均衡表基準線(週足)
36566.20　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36009.79　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35018.77　　200日移動平均線
34522.59　　ボリンジャー:-1σ(26週)
32170.57　　均衡表雲上限(週足)
31965.97　　ボリンジャー:-2σ(26週)
29757.68　　均衡表雲下限(週足)
29409.35　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　83.75(前日76.75)
ST.Slow(9日)　　74.77(前日62.38)

ST.Fast(13週)　 45.06(前日42.54)
ST.Slow(13週)　 42.80(前日40.25)

［2024年5月20日］

株探ニュース