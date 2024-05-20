¡íÎáÏÂ¤Î¥¨¥ê¥«ÍÍ¡í¤È¥Í¥Ã¥È¤Ç±ê¾å¤â¡ÄÂà¤¯¤ËÂà¤±¤Ê¤¤¡ÖÈÖÀë¡×¤È¤¤¤¦¡í¾ÃÌ×Àï¡í
½Õ¥É¥é¥Þ¤ÎÈÖÀë¤ò½ä¤ë¡¢ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î¼ºÂÖ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¢¥ó¥Á¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÄ¹Ã«ÀîÇî¸Ê¡Ê47¡Ë¤¬Æ±¶É¤Î¡ØTHE TIME,¡Ù¤ËÃÙ¹ï¡£¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ø¥¢¥ó¥á¥Ã¥È¡¡¤¢¤ëÇ¾³°²Ê°å¤ÎÆüµ¡Ù¤Ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¼ãÍÕÎµÌé¡Ê34¡Ë¤Ï¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÈÖÀë¤Î¥Ï¥·¥´¡½¡½¤¤¤ï¤æ¤ëÅÅÇÈ¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤â¡¢ÉÔµ¡·ù¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡íÎáÏÂ¤Î¥¨¥ê¥«ÍÍ¡í¤È¥Í¥Ã¥È¤Ç±ê¾å¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
½Ð±é¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÇÐÍ¥¤¬¾ðÊóÈÖÁÈ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÈÖÀë²ÔÆ¯¤¬ÄêÃå¤·¤Æµ×¤·¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢¤ª¾þ¤êÄøÅÙ¤Ë½Ð±é¤·¤ÆºÇ¸å¤ËºîÉÊ¤Î¹ðÃÎ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÄêÈÖ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÂÎÅö¤¿¤ê´ë²è¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤È»²²Ã¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ªÃã¤òÂù¤¹ÄøÅÙ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¹¤°ÆÇÀå·Ï·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ë¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÈÖÀë¤Ç¤â¥®¥ã¥é¤ÏÈ¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¡í³Ú¤·¤á¤Æ³ä¤ÎÎÉ¤¤»Å»ö¡í¤È¾è¤êµ¤¤ÊÇÐÍ¥¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¡¼¶É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
ÈÖÀë¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÇÐÍ¥¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Ä¹Ã«Àî¤È¼ãÍÕ¤Î¼ºÂÖ¤¬ÌÜÎ©¤Ä·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡Ä¡Ä·ÝÇ½¥×¥í´´Éô¤Ï£²¿Í¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¡£
¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¤¬¿»Æ©¤·¡¢¿²¤ë´Ö¤â¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥«¥Ä¥«¥Ä¤Ê¿Ê¹Ô¤Ï·ã¸º¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥É¥é¥Þ¤ò»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤éÈÖÀë¤¹¤ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ÎÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¤¡£¤È¤¯¤Ë¼ãÍÕ¤ÏÌ±Êü¥É¥é¥Þ¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç½Ð¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬µ©¤Ç¡¢¡í¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡í¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÀë¤ËÉÔ¸þ¤¤ÊÈà¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤¿¥É¥é¥Þ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂ¦¤ËÍî¤ÁÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×
°ìÊý¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂ¦¤«¤é¤Ï¡Ö°ú¤¼õ¤±¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¼ê¤òÈ´¤¯¤Î¤Ï¥×¥í¼º³Ê¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡íÈÖÀëÇÐÍ¥¡í¤ò±é¤¸¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£ËÜ¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¼ê¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ò¥Ê¥á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
¤Þ¤µ¤Ë»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡£¤À¤¬¡¢¡ÖÈÖÀë¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¥É¥é¥Þ¤Î»ëÄ°Î¨¤ËÄ¾·ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¸½¾ì¤Ç¤Ï¼çÎ®¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·ë¶É¡¢¥É¥é¥Þ¼«ÂÎ¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð»ëÄ°¼Ô¤Ï´ÑÂ³¤±¤Ê¤¤¡£ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤êÈ´¤¤Ë¤·¤ÆYouTube¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢»ëÄ°Î¨¥¢¥Ã¥×¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£ÈÖÀë¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡í¤³¤ó¤Ê¤ËÀëÅÁ¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡í¤È¶É¤Î¾åÁØÉô¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¼«¸ÊËþÂ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´´Éô¡Ë
¡Ö¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ò½Ð±é¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¶ìÏ«¤ò¹Í¤¨¤ë¤È³ä¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡ÖÈÖÀë²ÔÆ¯¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Ï¼ç±éµé¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¿¿ô¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NG¤Ê¤É³ÎÇ§»ö¹à¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢³¹¥í¥±¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¦¾ì¹ç¡¢Î©¤Á´ó¤êÀè¤ÎÅ¹¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÄÌ¾ï¤Î²¿ÇÜ¤âµ¤¤ò¸¯¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À©ºî²ñ¼Ò¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÈÖÀë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°½Ð¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¶É¤ÎºîÉÊ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Âà¤¯¤ËÂà¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×
¡í¾ÃÌ×Àï¡í¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤À¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2024Ç¯5·î24Æü¹æ¤è¤ê