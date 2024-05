新挑戦メニュー誕生！地獄の担担麺 麺や 一鬼「担担麺 裏無限 赤鬼(400辛)」

地獄の担担麺 麺や 一鬼は、新メニュー「担担麺 裏無限 赤鬼(400辛)」を開発しました。

地獄の担担麺 麺や 一鬼「担担麺 裏無限 赤鬼(400辛)」

メニュー メインイメージ ※担担麺 千鬼(30辛)

店舗名:地獄の担担麺 麺や 一鬼

所在地:〒814-0133 福岡県福岡市城南区七隈4-9-1 ムゲンビル1F

アクセス: 地下鉄七隈線「七隈駅」 徒歩2分

営業時間: ランチ 11:30〜15:00(ラストオーダー30分前)

ディナー17:30〜21:30(ラストオーダー30分前)

定休日: なし

席数: 10席

超濃厚で激辛なラーメンが自慢の地獄の担担麺 麺や 一鬼は、新メニュー「担担麺 裏無限 赤鬼(400辛)」を開発しました。

超濃厚で激辛なラーメンが自慢の地獄の担担麺グループです。

2023年七隈にオープンした「地獄の担担麺 麺や 一鬼」は、「担担麺 無限(200辛)」成功者11名、そして「担担麺 裏無限(300辛)」成功者1名が誕生しました。

2024年5月から新メニュー「担担麺 裏無限 赤鬼(400辛)」の提供を開始予定です。

地獄の担担麺の特徴は旨味×辛味

地獄の担担麺のスープは、胡麻ペーストやナッツを通常の担担麺の約3倍以上使用して作ることにより、超濃厚で旨味たっぷりのスープに仕上がっています。

また、3種類の唐辛子をブレンドし、スープの旨味を引き出しながら辛さを感じられるように配合しています。

担担麺 裏無限 赤鬼(400辛)は濃厚な旨味たっぷりのスープを感じながらも辛さが後から地獄のように上回る一品です。

唐辛子はスコヴィル値2,480,000で世界2位のドラゴンブレス、ギネスで長い間1位に君臨していた、現世界3位のキャロライナリーパーを使用。

スコヴィル値とは辛さの単位です。

248万スコヴィルは水で248万倍に希釈すれば辛さを感じなくなる程の超激辛唐辛子。

2023年にギネス世界一になったペッパーXもやっと入荷しました!

次回の激辛メニューに登場予定です。

ペッパーX

■メニュー(税込)

担担麺 一鬼(5辛):880円

担担麺 千鬼(30辛):1,100円

担担麺 無限(200辛):1,600円

担担麺 裏無限(300辛):2,000円(無限完飲完食者には無料券配布)

担担麺 裏無限 赤鬼(400辛):2,500円(完飲完食でお代無料)

店舗外観

