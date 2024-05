ウォノ、収録曲「Lost In Paradise」スペシャル映像を公開…ファンへの愛情を表現

ウォノがファンのためにプレゼントのような映像を公開した。彼は最近、YouTubeチャンネル「ohhoho」を通じて、2020年に発売したソロデビューアルバム「Love Synonym #1 : Right for Me」の収録曲「Lost In Paradise」のスペシャルクリップを掲載した。公開されたスペシャルクリップには、セルフ撮影された映像が収められた。緑色や赤色の壁紙を背景にヴィンテージインテリアが置かれたスタジオで「Lost In Paradise」を熱唱する彼の姿が盛り込まれ、世界中のファンから反響を呼んだ。

映像の中で彼は、オールバックに黒い革の衣装を合わせたクールなスタイルでファンを魅了した。彼は茶目っ気あふれる表情で画面を見たり、笑顔で様々なジェスチャーをし、ファンへの愛情を表現した。さらに音楽に合わせて「Lost In Paradise」のダンスを披露し、世界中のファンを熱狂させるなど、漫画から飛び出してきたような彫刻のようなビジュアルと爽やかで甘い音色が調和した映像で注目を集めた。映像の後半にはファンへの真心が感じられるメッセージも公開された。「パラダイスに行く時は安全が第一」「元気な姿ですぐに会おう」という可愛らしいメッセージがファンに感動を与えた。同曲は、ボーカルがサンプリングされた楽曲のドロップが明るい印象を与え、彼の美しい高音とサビのハーモニーが強烈なビートと調和した楽曲だ。彼は作詞・作曲・編曲に参加し、彼ならではの音楽と感性を込めた。ウォノは毎週土曜日の午後8時にYouTubeチャンネル「ohhoho」を通じて、世界中のファンへ様々なコンテンツを配信している。