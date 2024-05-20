これからの予定【発言・イベント】
20:30 ボスティック・アトランタ連銀総裁、ブルームバーグTVインタビュー応じる
21:45 ボスティック・アトランタ連銀総裁、アトランタ連銀主催金融市場会議開会挨拶
22:00 バーFRB副議長、アトランタ連銀主催金融市場会議で講演（質疑応答あり）
ウォラーFRB理事、会議「米ドルの国際的役割」開会挨拶
23:30 ジェファーソンFRB副議長、米経済見通しと住宅価格の動向について講演（質疑応答あり）
21日3:00 メスター・クリーブランド連銀総裁、ブルームバーグTVインタビュー応じる
台湾の頼清徳氏が総統就任、バイデン米政権が政府元高官ら超党派の非公式代表団を派遣
※サウジアラビアのムハンマド皇太子が訪日を延期
※予定は変更することがあります
21:45 ボスティック・アトランタ連銀総裁、アトランタ連銀主催金融市場会議開会挨拶
22:00 バーFRB副議長、アトランタ連銀主催金融市場会議で講演（質疑応答あり）
ウォラーFRB理事、会議「米ドルの国際的役割」開会挨拶
23:30 ジェファーソンFRB副議長、米経済見通しと住宅価格の動向について講演（質疑応答あり）
21日3:00 メスター・クリーブランド連銀総裁、ブルームバーグTVインタビュー応じる
台湾の頼清徳氏が総統就任、バイデン米政権が政府元高官ら超党派の非公式代表団を派遣
※サウジアラビアのムハンマド皇太子が訪日を延期
※予定は変更することがあります