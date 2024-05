WayV、5thミニアルバム「Give Me That」イントロフィルム＆スケジュールを公開

WayVがファンキーな新曲「Give Me That」でカムバックする。WayVの5thミニアルバム「Give Me That」は、同名のタイトル曲「Give Me That」の韓国語、中国語バージョンを含め、多彩な雰囲気の6曲で構成された。タイトル曲「Give Me That」は、ファンキーなオールドスクールのドラムビートに中毒性の強いメロディとブラスサウンドを加えて魅力を高めたポップダンスナンバーだ。WayVの明るいエネルギーが感じられる曲で、歌詞は一目惚れした相手に伝える積極的な愛の告白を描いている。

ヒットメーカーのKENZIEが「Give Me That」の作曲に参加しただけでなく、韓国語バージョンの歌詞も制作し、WayVの新しい音楽をより期待させる。WayVは20日の午前0時、公式SNSにムードサンプラー、予告イメージ、ハイライトメドレー、トラックビデオ、タイトル曲のミュージックビデオなどのコンテンツオープン日程と好奇心を刺激するイラストが調和したスケジュールポスターを掲載した。また、ニューアルバムの発売日とタイトル曲および収録曲のタイトルを紹介するイントロフィルムを公開した。WayVの新しいイメージが楽しめるニューアルバムの軽快なムードに合わせて、様々なオブジェを活用してクリーンなメンバーたちのビジュアルを披露し、良い反応を得ている。WayVの5thミニアルバム「Give Me That」は、6月3日に発売される。