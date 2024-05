全16ブースのパビリオン展示も！東京ビッグサイト「運輸安全・物流DX EXPO 2024」

運輸・物流業界の課題を“安全”という切り口から解決するIT・デジタルソリューションの専門展示会「運輸安全・物流DX EXPO 2024」が東京ビッグサイトで開催されます。

東京ビッグサイト「運輸安全・物流DX EXPO 2024」

運輸安全・物流DX EXPO 2024

会期: 2024年5月29日(水)〜5月31日(金)

10:00〜18:00(最終日17:00終了)

会場: 東京ビッグサイト 西3・4ホール

参加: 無料(事前登録制)

公式サイト:https://www.truckexpo.jp/2024/

主催・企画・運営: リックテレコム

同時開催:ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク(WTP)2024

(https://www8.ric.co.jp/)

運輸・物流業界の課題を“安全”という切り口から解決するIT・デジタルソリューションの専門展示会「運輸安全・物流DX EXPO 2024」が2024年5月29日(水)〜2024年5月31日(金)の3日間、東京ビッグサイトで開催!

従来から物流業界向けの製品・サービスを提供していた企業はもちろん、ヘルスケア領域からの新規参入も増加しており、2024年は小間数が前年比150%の過去最大規模で開催。

また、運輸デジタルビジネス協議会の会員企業が集結して全16ブースのパビリオン展示を実施。

AI・VR・スマートウォッチなどの最新技術を活用したソリューション展示も大きな見どころです。

「物流2024年問題によく効くデジタル特効薬あります!」をテーマに「運輸安全・物流DX EXPO」が5月29日(水)〜5月31日(金)の3日間、東京ビッグサイトで開催されます。

■運輸・物流業界向け製品/サービス/ソリューションが勢揃い

全70社以上が運輸・物流業界向けソリューションを披露!安全運転、事故防止、ドライバーの健康管理、DXによる業務効率化など、幅広いラインナップです。

<出展社一覧> ※5月10日時点

アース電機/ICARVISIONS (SHENZHEN) TECHNOLOGY/あきば商会/アズスタッフ/アセンド/アルコール検知器協議会/DKD/イージスワン/五十鈴/インフォセンス/運輸新聞/運輸デジタルビジネス協議会(アセンド/ウイングアーク1st/NSW/クラリオンライフサイクルソリューションズ/システム計画研究所/ジャパン・トゥエンティワン/タイガー/都築電気/traevo/パイオニア/フルバック/ミズノ/矢崎エナジーシステム/ライナロジクス/ロジスティード)/A.I. MATICS/NTTビジネスソリューションズ/NPシステム開発/神奈中情報システム/キーエンス/X Mile/GO/コシダテック/三幸製作所/Sansan/JUKIプロサーブ/ジェイ・ビー・クラフト/城山/センコー商事/仙台放送-日本生命保険-あいおいニッセイ同和損保/データ・テック/Tebiki/東亜産業/東海電子/トータルブレインケア/TRUX/ナンバメイト/日本鋭明技術/日本眼科医療センター/日本旅行/ネクスティ エレクトロニクス/ハコベル/PALTEK/harmo/BIPROGY/フィーチャ/Brigade Electronics-レアバリュージャパン/フレクト/ボッシュ/ポラール・エレクトロ・ジャパン/三菱HCキャピタル/MEDIROM MOTHER Labs/矢崎総業/ロジキラ/ロジスティード/LOGISTICS TODAY/ロジテック/OneByOne Logistical-Radaro

■運輸・物流業界の第一人者が業界の明日を語る!他では聴けない多彩なセミナーをラインナップ

上西 一美 氏

2024年問題は交通事故防止で解決!20年間交通事故防止に携わったからわかる 事故が多い会社はココが間違っている

一般社団法人日本事故防止推進機構 理事長

上西 一美 氏

松尾 一志 氏

2024年問題の対策と物流業界の最新動向 〜生産性向上のためのデジタル化 DX経営とAIの活用まで解説〜

船井総研ロジ株式会社 物流ビジネスコンサルティング部 物流HRグループ グループマネージャー

松尾 一志 氏

植原 啓介 氏

人・モビリティ・インフラが協調した安全安心で持続的な交通社会の実現に向けた「交通インフラDX」への取り組み

交通インフラDX推進コンソーシアム 副会長

植原 啓介 氏

川島 隆太 氏

運転技能は脳のトレーニングで向上する

東北大学 加齢医学研究所 教授

川島 隆太 氏

太田 茂 氏

運転技能向上トレーニングアプリの社会実装の具体例

株式会社仙台放送 ニュービジネス事業部 部長

太田 茂 氏

李 霞 氏

AIが日本の運輸を次のステージへ

Streamax Technology Co., Ltd./日本鋭明技術株式会社 代表取締役

李 霞 氏

小島 薫 氏

物流革新に向けた政策パッケージの法制化「物流関連2法改正」で求められる荷主および物流事業者の行動変容とその解決策

一般社団法人運輸デジタルビジネス協議会 代表理事

小島 薫 氏

