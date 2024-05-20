¡Ú°¦ÃÎ¸©¾®ËÒ»Ô¡Û¡Ö¤·¤ë¤³¥µ¥ó¥É¡×¤Î¾¾±ÊÀ½²Û¡¢º£½©¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¿·»ÜÀß¡Ö¥·¥ë¥³¥Ã¥Æ¡×¤Î¾ðÊó¤òÈ¯É½¡ª
°¦ÃÎ¸©¾®ËÒ»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¾¾±ÊÀ½²Û¤Ï¡¢º£½©¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¿·¹©¾ì¤ª¤è¤Ó¿·Å¹ÊÞ¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¡¢¥í¥´¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢³°´Ñ¥¤¥á¡¼¥¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±»ÜÀß¤Ï¡¢ËÜ¼Ò¸þ¤«¤¤Â¦¤Ë·úÀßÃæ¤Ç¡¢¹©¾ì¡¦Å¹ÊÞ¤Î±ä¾²ÌÌÀÑ¤¬Ìó1,200Ö¤Î2³¬·ú¤Æ¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£¾¾±ÊÀ½²Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾¾±ÊÀ½²Û¤Ï¡¢1938Ç¯¤ËÌ¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¤Ç¥¥ã¥é¥á¥ë¤ÎÀ½Â¤¤ò³«»Ï¡£´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¡Ö¤ª²Û»Ò¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤Ï ¾Ð´é¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡£¡×¤ò´ð¤Ë¡¢º½Åü¤¬¹â²Á¤Ê»þÂå¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤ª²Û»Ò¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î1¸ÄÇä¤ê¤ò»Ï¤á¤¿¡£
1966Ç¯¤Ë¤ÏÂåÉ½¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤·¤ë¤³¥µ¥ó¥É¡×¤òÈ¯Çä¡£¿©´¶¤ÎÎÉ¤¤¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ËËÌ³¤Æ»»º¤¢¤º¤¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¢¤ó¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤Æ¤«¤é¾Æ¤¾å¤²¤ëÆÈ¼«¤ÎÀ½Ë¡¤ÇÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤ª²Û»Ò¤À¡£È¯Çä¤«¤éÈ¾À¤µª°Ê¾å°¦¤µ¤ì¤ë°¦ÃÎ¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃæÉô¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï9³ä°Ê¾å¡¢´ØÅì¤Ç¤Ï6³ä°Ê¾å¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ë¤âÈÎÏ©¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·»ÜÀß¤ÎÌ¾¾Î¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥í¥´¤òÈ¯É½
2015Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤·¤ë¤³¥µ¥ó¥É¡×¤òÈ¯Çä¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Ë¤¢¤º¤¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿ÏÂÍÎÀÞÃï¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥µ¥ó¥É¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢Â£¤êÊª¤ä¼êÅÚ»º¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ª²Û»Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¾¾±ÊÀ½²Û¤Î¿·¹©¾ì¤ª¤è¤Ó¿·Å¹ÊÞ¤¬¡¢2024Ç¯½©¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¿·»ÜÀß¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡Ö¥·¥ë¥³¥Ã¥Æ¡×¡£¡Ö¤·¤ë¤³¥µ¥ó¥É¡×¤ÎÈ¯²»¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ë¡Ö¥·¥ë¥³¡×¤È¡¢¾¾±ÊÀ½²Û¤Î¡Ö¾¾¡×¤«¤é¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¸ì¤Ç¡Ö¾¾¤Ü¤Ã¤¯¤ê¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖKOTTE¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¥ê¥º¥à´¶¤¬¤¢¤êÊ¹¤¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤Â¤¸ì¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
[caption id="attachment_1133588" align="aligncenter" width="600"]Å¹ÊÞ ÀµÌÌÆþ¤ê¸ý¥¤¥á¡¼¥¸[/caption]
[caption id="attachment_1133587" align="aligncenter" width="600"]Å¹ÊÞ ³°´Ñ(Ìë)¥¤¥á¡¼¥¸[/caption]
Å¹ÊÞ¤Î³°´Ñ¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¬É÷¥¿¥¤¥ë¤È¥¬¥é¥¹¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥é¡¼¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥â¥À¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Å¹Æâ¤Ï¡¢¾¾±ÊÀ½²Û¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤ò¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¡ßËÌ²¤¥â¥À¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¡¢2³¬ÉôÊ¬¤ò°ìÉô¿á¤È´¤±¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²òÊü´¶¤Èµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¡¢ÌÚ¤Î²¹¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ë¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ö¥·¥ë¥³¥Ã¥Æ¡×¤ÎÆÃÄ§
¥í¥´¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ÅÍè¤Î²ÈÌæ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢¾¾±ÊÀ½²Û¤Î¡Ö¾¾¡×¤È»°ÊýÎÉ¤·¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¡£¡Ö¾¾¡×¤Ï¡¢¾ïÎÐ¼ù¤Ç1Ç¯ÃæÀÄ¤¤¤¿¤á¡Ö±Ê±ó¤ÎÌ¿¡×¡Ö¸þ¾å¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÌæ¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥·¥ó¥Ü¥ë¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤ò»ý¤¿¤»¡¢Æ±¼Ò¤Î86Ç¯´Ö¤ÎÎò»Ë¤È¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸³«¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»°ÊýÎÉ¤·¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¸þ¤ËÊ¿Åù¤Ë¹¥±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¡¢Æ±¼Ò¤¬ÃÏ°è¼Ò²ñ¡¢¸ÜµÒ¡¢½¾¶È°÷¤Î»°¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ»ýÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥·¥ë¥³¥Ã¥Æ¡×¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤â¿ôÂ¿¤¯¼è¤êÂ·¤¨¡¢Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¡£¾¦ÉÊÀ½Â¤¤Î¹©Äø¤ò°ìÉô¸«³Ø¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÀß¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾¾±ÊÀ½²Û¤ÎÎò»Ë¤ä¾¦ÉÊ¤Î³«È¯ÈëÏÃ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤äÂ¿ÌÜÅª¥ë¡¼¥à¤âÀß¤±¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÆ°¤ä¿©°é¹ÖºÂ¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿©°é³èÆ°¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤Ë¤è¤ë´Ñ¸÷µÒ¤äÃÄÂÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬²÷Å¬¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹¤á¤ËÀß·×¡£Ìó50Âæ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ï¡¢´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤ä¾èµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤ÊÂÔµ¡¾ì½ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¾®ËÒ¥¤¥ó¥¿¡¼¶á¤¯¤È¤¤¤¦ÍøÊØÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÃÏ°è¤Î´Ñ¸÷¿¶¶½¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ï·ÊÞ¤ª²Û»Ò¥á¡¼¥«¡¼¡¦¾¾±ÊÀ½²Û¤Î¿·»ÜÀß¡Ö¥·¥ë¥³¥Ã¥Æ¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£¾¾±ÊÀ½²Û
ËÜ¼Ò¡¦¹©¾ì½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©¾®ËÒ»ÔÂç»úÀ¾Ç·Åç330ÈÖÃÏ
HP¡§https://www.matsunaga-seika.co.jp
Instagram¡§https://www.instagram.com/matsunagaseika_official
X(µìTwitter)¡§https://twitter.com/twshirukosand
(Higuchi)