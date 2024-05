【「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」ラベル・ウイスキー/タリバーディン1989】抽選受付期間:5月28日12時~6月2日23時59分まで抽選販売数:90本(総本数144本)価格:72,600円

小学館集英社プロダクションは、ウイスキー専門サイト「WHISKY MEW(ウイスキーミュウ)」にて「『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』ラベル・ウイスキー/タリバーディン1989」の抽選販売受付を5月28日12時より開始する。抽選受付期間は6月2日23時59分まで。価格は72,600円。

本商品は士郎正宗氏によるコミック「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」の初出年と同じ年に蒸留されたシングルモルト・ウイスキー「タリバーディン1989」に、「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」のラベルを使用した商品。

夕張メロンのようなアロマにフルーティーでグラッシーな心地よいウッディーさが魅力のウイスキーで、ラベルはホログラムの煌びやかな加工が施されている。

商品概要

「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」ラベル・ウイスキー

価格:72,600円

・総本数144本。700ml。熟成年数33年。アルコール度数46.8%

・原材料はモルト。原産地はスコットランド(英国)

抽選販売

抽選予約受付期間:5月28日12時~6月2日23時59分

抽選販売数:90本(総本数144本)

※抽選により当選した方への販売となります。

購入方法

□ウイスキー専門サイト「WHISKY MEW(ウイスキーミュウ)」

※抽選による販売となります。

※お一人様1回、1本限りとなります。同居人様のご応募は無効とさせていただきます。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁⽌されています。

※返品不可。

※適正価格でひとりでも多くの方にご購入いただきたいため、転売目的でのご購入はおやめください。オークション等で二次購入された商品は、品質・安全性を保証いたしません。

(C)士郎正宗/講談社