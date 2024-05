天皇杯が25日に開幕！ 1回戦は筑波大vs明治大がテレビで生放送【天皇杯】

日本サッカー協会(JFA)は20日、5月25日(土)に開幕する第104回天皇杯のテレビ放送を発表した。今大会はアマチュアシードから2チームが参加。47都道府県の47チームと、J1は昨シーズンのサポーターの問題行動により出場権を剥奪された浦和レッズを除く19チーム、J2は全20チームが参加。合計88チームが参加する大会となる。1回戦は都道府県代表チームが参加する中、テレビ放送予定は1試合決定。茨城県代表の筑波大学と、アマチュアシードの明治大学の対戦が放送される。

チャンネルはスポーツライブ+800ch/580chで、5月26日(日)の12時50分から生放送となる。◆1回戦組み合わせ5/25《13:00》【7】奈良クラブ(奈良県) vs 京都産業大学(京都府)【12】東海大学熊本(熊本県) vs 三菱重工長崎SC(長崎県)【13】FC岐阜(岐阜県) vs アスルクラロ沼津(静岡県)【15】テゲバジャーロ宮崎(宮崎県) vs 川副クラブ(佐賀県)【16】ソニー仙台FC(宮城県) vs tonan前橋(群馬県)【20】ツエーゲン金沢(石川県) vs 甲南大学(兵庫県)【23】栃木シティ(栃木県) vs 横河武蔵野FC(東京都)【24】SC相模原(神奈川県) vs 山梨学院大学PEGASUS(山梨県)5/26《13:00》【1】カターレ富山(富山県) vs 関西大学(大阪府)【2】いわてグルージャ盛岡(岩手県) vs 北海道十勝スカイアース(北海道)【3】筑波大学(茨城県) vs 明治大学(アマチュアシード)【4】FC徳島(徳島県) vs ジェイリースFC(大分県)【5】鹿屋体育大学(鹿児島県) vs ギラヴァンツ北九州(福岡県)【6】三菱水島FC(岡山県) vs カマタマーレ讃岐(香川県)【8】高知ユナイテッドSC(高知県) vs ベルガロッソいわみ(島根県)【9】ヴァンラーレ八戸(青森県) vs ブリオベッカ浦安(千葉県)【10】アルテリーヴォ和歌山(和歌山県) vs JAPANサッカーカレッジ(新潟県)【11】福井ユナイテッドFC(福井県) vs 大宮アルディージャ(埼玉県)【14】福島ユナイテッドFC(福島県) vs 大山サッカークラブ(山形県)【17】ヴィアティン三重(三重県) vs FC今治(愛媛県)【18】びわこ成蹊スポーツ大学(滋賀県) vs 中京大学(愛知県)【19】ガイナーレ鳥取(鳥取県) vs FCバレイン下関(山口県)【21】AC長野パルセイロ(長野県) vs 猿田興業(秋田県)【22】福山シティFC(広島県) vs 沖縄SV(沖縄県)