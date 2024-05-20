観光業の質の高い発展を推進 中国重慶市巫山県
16日、重慶市巫山県の巫峡・神女風景区で運行する観光客を乗せたロープウエー。（重慶＝新華社記者/王全超）
【新華社重慶5月20日】中国重慶市の巫山（ふざん）県はここ数年、文化観光業を戦略的支柱産業と位置付け、夜間コンテンツの創設やインフラの改善などを通じて観光商品の充実を図り、旅行体験を向上させることで、観光業の質の高い発展を推進している。
16日、重慶市巫山県を流れる長江の巫峡区間を航行する遊覧船。（重慶＝新華社記者/王全超）
16日、重慶市巫山県を流れる長江の巫峡区間を航行する遊覧船。（重慶＝新華社記者/王全超）
16日、重慶市巫山県を流れる長江の巫峡区間。（重慶＝新華社記者/王全超）
16日、重慶市巫山県を流れる長江に停泊するクルーズ船。（重慶＝新華社記者/王全超）
16日、重慶市巫山県の神女渓を航行する遊覧船。（重慶＝新華社記者/王全超）
16日、重慶市巫山県の巫峡・神女風景区の展望台から景色を楽しむ観光客。（重慶＝新華社記者/王全超）
16日、重慶市巫山県の巫峡・神女風景区の展望台で記念撮影する観光客。（重慶＝新華社記者/王全超）
15日、重慶市巫山県で、遊覧船に乗りナイトツアーを体験する観光客。（重慶＝新華社記者/王全超）
16日、重慶市巫山県の民宿で部屋を片付ける従業員。（重慶＝新華社記者/王全超）