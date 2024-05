世界中で愛される高級チョコレートブランド「ゴディバ」から、北海道産赤肉メロンを使った夏季限定ドリンクが登場!

ショコリキサーの新フレーバー「北海道メロン ショコリキサー」と、カカオフルーツジュースから「カカオフルーツジュース 北海道メロン」が販売されます☆

ゴディバ「北海道メロン ショコリキサー/カカオフルーツジュース 北海道メロン」

販売期間:2024年6月7日(金)〜8月29日(木) ※数量・期間限定/無くなり次第終了

ゴディバから、とろけるような食感と贅沢な甘み、鮮やかなオレンジ色のジューシーな果肉が特長の北海道産赤肉メロンを使用した、夏季限定のドリンク2種類が登場。

チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバーとして登場するのは「北海道メロン ショコリキサー」です。

さらに、トロピカルフルーツの味わいを持つカカオフルーツジュースから「カカオフルーツジュース 北海道メロン」もラインナップ☆

北海道メロン ショコリキサー

サイズ・価格:

・レギュラーサイズ(280ml) 790円

・ラージサイズ(370ml) 900円

販売店舗:全国のショコリキサー取扱店

ミルキーで優しい味わいのホワイトチョコレートに、北海道産の赤肉メロンを使用したソースとゼリーを合わせた「北海道メロン ショコリキサー」

芳醇なメロンの香りと、包み込むような優しい甘み、ゼリーの食感が楽しめる夏にぴったりの贅沢な味わいです。

カカオフルーツジュース 北海道メロン

サイズ:レギュラーサイズ(260ml)

価格:690円

販売店舗:全国のカカオフルーツジュース取扱店

ライチやパッションフルーツのようなカカオフルーツの味わいで始まり、メロンの持つ芳醇な香りで終わる、味のグラデーションが楽しめる「カカオフルーツジュース 北海道メロン」

カカオフルーツの甘酸っぱいトロピカルな味わいと、北海道産赤肉メロンの上品な甘みがマッチした、夏季限定の爽やかなフローズンドリンクです。

北海道産赤肉メロンを使用した、夏季限定のショコリキサーとカカオフルーツジュース。

ゴディバの「北海道メロン ショコリキサー」「カカオフルーツジュース 北海道メロン」は、2024年6月7日より販売開始です☆

