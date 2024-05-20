¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤ÎºÇÂ®£±£´£¹¥¥í£²Ç¯À¸¤Ëµð¿Í¥¹¥«¥¦¥ÈÇ®»ëÀþ¡ÖÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿Åê¼ê¡×¡Ä²ù¤·¤µ¤Ï²Æ¤ËÀ²¤é¤¹
¢¡¹â¹»Ìîµå½Õµ¨´ØÅìÂç²ñ¢¦½à¡¹·è¾¡¡¡Çò²ªÂçÂÍø£µ¡Ý£°Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê£²£°Æü¡¦¾åÌÓ¿·Ê¹ÉßÅç¡Ë
¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤ÎºÇÂ®£±£´£¹¥¥í±¦ÏÓ¡¦Ê¡ÅÄÂóæÆ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢£¶²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¡£¤À¤¬£°¡Ý£°¤Î£·²ó¡¢ÀèÆ¬¤Ø¤Î»Íµå¤«¤é¤³¤Î²ó£µ¼ºÅÀ¤ÈÊø¤ì¡¢£´¶¯Æþ¤ê¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ£±£±¤Î£²Ç¯À¸¤À¤¬¡¢¿ÈÄ¹£±£¸£´¥»¥ó¥Á¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿Åêµå¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥×¥í¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎºÇÂ®¤Ï£±£´£·¥¥í¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¶î»È¤·¤Æ£¸»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢£·²ó¤ËÆÍÇ¡Íð¤ì¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ë¥ó¥°¤òµö¤·¤¿¡££·²ó¤ò£µ°ÂÂÇ£µ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö£¶²ó¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢£·²ó¤ËÇ´¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢°ìÈÖ²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¸¶½Ó²ð´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤â¡Ö£·²ó¤ËµåÂ®¤¬¥°¥Ã¤È²¼¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î»Íµå¤«¤é¸þ¤³¤¦¤ÎÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»Í»àµå¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤òÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£¥¹¥¿¥ß¥ÊÌÌ¤òÊ¡ÅÄ¤Îº£¸å¤Î²ÝÂê¤Ëµó¤²¡¢¡Ö·ë²Ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÂÎÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Ç´¤ê¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ç»ë»¡¤·¤¿µð¿Í¤ÎÂç¾ì¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤â¡¢£²¼ïÎà¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤â¤¤¤¤¡£Ì¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿Åê¼ê¡×¤ÈÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²Æ¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê´°Åê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£²Æ¤Ï¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿Ê¡ÅÄ¡£¾å½£¤ÎÃÏ¤ÇÆÀ¤¿³Ø¤Ó¤ò¶»¤Ë¡¢·ãÀï¶è¡¦¿ÀÆàÀî¤òÅê¤²È´¤¯¡£¡Ê²ÃÆ£¡¡¹°»Î¡Ë