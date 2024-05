DAY6、約5年ぶり！6月にソウルでファンミーティングを開催

DAY6が6月に約5年ぶりの公式ファンミーティングを開催し、ファンと思い出を作る。JYPエンターテインメントは5月20日午前0時、公式チャンネルにポスターを掲載し、DAY6の3rd公式ファンミーティング「DAY6 3RD FANMEETING “I Need My Day”」の開催を知らせた。彼らは6月21日から23日までの3日間、今年4月の単独コンサートの思い出があるソウル松波(ソンパ)区蚕室(チャムシル)の室内体育館で計3回規模のファンミーティングを開催し、大きな愛を送ってくれるファンに応える。

このファンミーティングは、2019年6月の「DAY6 “You Made My Day” Ep.2 Scentographer」以来、約5年ぶりの公式ファンミーティングだ。「You Made My Day」を続けてきた彼らは今回、「日常には僕たちのファンダム、My Dayが必要だ」という意味を盛り込んだ「I Need My Day」という新しいタイトルでファンミーティングを展開し、My Dayにとって特別なプレゼントになる見通しだ。今年3月にミニアルバム「Fourever」で成功的なカムバックを知らせたDAY6は、4月12日〜14日に蚕室室内体育館で360度フル開放単独コンサート「Welcome to the Show」を開催した。3日間で計3万4,000席全席が完売となり、熱い人気を再証明した。DAY6が2017年2月に発売した「Every DAY6 February」のタイトル曲「You're Beautiful」と2019年7月に発表した5thミニアルバム「The Book of Us : Gravity」のタイトル曲「Time of our life」は、4月基準でMelOn「TOP100」チャートのトップ10にランクインした。それぞれ最高ランキング7位と9位を記録し、人気を証明した。DAY6の3rd公式ファンミーティングは6月21日の午後7時、22日の午後5時、23日の午後4時から蚕室室内体育館で開催される。チケットをはじめとする詳しい内容は、公式チャンネルを通じて確認できる。