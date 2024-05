エトロからサマーコレクションが登場。イタリアンバカンスのような雰囲気に

エトロから、イタリアンバカンスの夢見るような雰囲気にインスパイアされたエトロ サマーコレクションが登場します。Courtesy of ETRO独自の美学をもつエトロは、洗練された美しいプリントとファブリックの組み合わせや、刺繍などの装飾にその感性を反映させました。アール・ヌーヴォー調のプリント、フラワーモチーフ、アイコニックなペイズリー柄、そしてフィルクーペ、ストライプ。陽気で鮮やかなカラーリングにより、ジャカードは万華鏡のように躍動感をもち、ビーチウエアは太陽のような輝きを放ちます。

Courtesy of ETROウィメンズは、シルクツイルやガーゼ、ギャバジン、ポプリンなどの素材にジャカードやサンガロ刺繍を施した爽やかで軽やかなデザインを提案。ドレス、セットアップ、シャツなどのエッセンシャルな装いから、カフタンや、スイムウエアなどプールサイドやビーチで映えるスタイルまで、夏の様々なシーンで活躍するアイテムがそろいます。 スカーフ、カチューシャ、シュシュなどのヘアアクセサリーも取りそろえ、華やかさをプラスします。Courtesy of ETRO一方、メンズでは、フレッシュなカラーパレットのシャツ、軽やかなバミューダパンツやスイムショーツ、セットアップなど、夏を満喫するためのスタイルがラインアップされています。Courtesy of ETROエトロのサマーワードローブを完成させるバッグコレクションとして、航海からインスパイアされたアイコンバッグの「ヴェラ」は、そのシェイプとメタルクロージャーが太陽の光に溢れる季節にぴったり。スタイリングにエレガントなアクセントを加えます。他にも、デニムジャカードの「ラブトロッター」、柔らかなキルティングとエトロのシグネチャープリントを組み合わせた「エトロボンド」、マルチユースな「エトロ エッセンシャル」のトートバッグなどがそろいます。エトロ サマーコレクションは、公式サイト ETRO.com と、エトロブティックにて販売します。お問い合わせ:エトロ ジャパンTel: 03-3406-2655www.etro.com