【鳥羽国際ホテル:ミジュマルルーム】5月20日 販売開始

鳥羽国際ホテルは、コンセプトルーム「ミジュマルルーム」の販売を本日5月20日より開始した。

「ミジュマルルーム」は、みえ応援ポケモン「ミジュマル」とコラボした1室限定のコンセプトルーム。鳥羽湾が見えるオーシャンビュースイートの客室内にミジュマルデザインの装飾が施され、ミジュマルのぬいぐるみが各所に置かれるなど、三重県とミジュマル両方の魅力を楽しめる部屋に仕上がっている。

室内の「ISECHAティーバッグ ミジュマルVer.」と「おぼろ染め ミジュマルガーゼタオル」は持ち帰り可能。夕朝食付きの宿泊プランとなっていて、現在12月までの予約が可能となっている。

