山崎育三郎が、6年ぶりのオリジナルアルバム『The Handsome』を引っさげて、自身最大規模となる全国27箇所30公演を回る、<全国TOUR 2024 『THE HANDSOME』>の初日が5月18日・19日に神奈川・相模女子大学グリーンホールで開幕した。本公演は、楽曲提供アーティストにOKAMOTO’S・マハラージャン・吉澤嘉代子・清 竜人・大森靖子の豪華アーティストを迎え、ゲストボーカルには幾田りらを迎えていることで話題となった、山崎育三郎が演じる結婚詐欺師”ハンサム”の半生を描いたアルバム『The Handsome』に収録された10曲が一つの物語を紡ぐミュージカルのような構成と、山崎育三郎として披露するオリジナル・カバー・ミュージカル楽曲などを織り交ぜた2部構成でのライブとなっている。

『The Handsome』



2024年4月24日(水)リリース・パッケージ形態通常盤(CDのみ) 3,000円+税 AICL-4565初回生産限定盤(CD+Blu-ray)三方背仕様 7,000円+税 AICL-4563〜4564▼ダウンロード&ストリーミングhttps://smar.lnk.to/Mh2dO3CD収録曲 ※全10曲収録01:神に生かされた俺作詞:オカモトショウ、根本宗子作曲:オカモトショウ、オカモトコウキ編曲:OKAMOTO’S02:Witch GAME作詞:マハラージャン・根本宗子作曲・編曲:マハラージャン03:Handsome Voice1台詞:根本宗子04:メロディの続きを作詞:吉澤嘉代子、根本宗子作曲:吉澤嘉代子編曲:清 竜人05:Land of covenant作詞:オカモトショウ、根本宗子作曲:オカモトショウ、オカモトコウキ編曲:OKAMOTO’S06:dammit作詞・作曲・編曲:清 竜人07:光のない方へ作詞・作曲:大森靖子編曲:sugarbeans08:Handsome Voice2台詞:根本宗子09:LIKE、重ねていく feat.幾田りら作詞・作曲・編曲:清 竜人10:Handsome boy作詞・作曲・編曲:清 竜人台詞:根本宗子・Blu-ray収録内容『billboard classics 山崎育三郎 Premium Symphonic Concert Tour 2023 -』01.星から降る金02.愛と死の輪舞03.⾜もとが揺れるとき "WHEN YOUR FEET DON'T TOUCH THE GROUND"04.ネバーランド "NEVERLAND"05.世界が終わる夜のように06.美女と野獣07.ひそかな夢08.栄冠は君に輝く09.誰が為10.エンベロープ11.にじ12.千年トラベラー13.僕のヒロインになってくれませんか?14.I LAND15.On Your Side16.君に伝えたいこと「神に生かされた俺」Music Video メイキング映像「LIKE、重ねていく」Music Video メイキング映像