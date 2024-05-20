¸÷±ºÌ÷»Ò53ºÐ¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë¥¤¥±¥¤¥±¥·¥ç¥Ã¥È¡ÄÁ´¿È¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¤Î¤Ë½Â¤¤¡ª¥«¥Ê¥ÀÎ±³Ø3Ç¯ÌÜ¡Ö¿ÍÀ¸ëð²Î¡×
¥«¥Ê¥À¤ËÎ±³ØÃæ¤Ç¡¢53ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥¢¥·¥º¡×¤Î¸÷±ºÌ÷»Ò¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Îº×¤ê¡ÖColour Fest¡×¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£´é¤äÈ±¡¢Éþ¤Þ¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿à¥¤¥±¥¤¥±¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¿ÍÀ¸ëð²Î¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û53ºÐ¤Ç¥¤¥±¥¤¥±¡ÄÁ´¿È¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¸÷±ºÌ÷»Ò¤µ¤ó
¸÷±º¤Ï21Ç¯²Æ¤Î50ºÐ¤Ç¥«¥Ê¥ÀÎ±³Ø¤·¡¢¸½ºß¤â¥«¥Ê¥ÀÊë¤é¤·¡£°Ê¹ß¡¢¶âÈ±¥á¥Ã¥·¥å¥Ø¥¢¤ä¥Ü¥ë¥À¥ê¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖColour Fest¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È2Ëç¤Î¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Á´¿È¤¬¥Ô¥ó¥¯¡¢¿å¿§¡¢²«¿§¡¢²«ÎÐ¡Ä¤È·Ö¸÷¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ê¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î½Â¤¤´é¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡£¸ý¤Ë¤âÀ÷ÎÁ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡Ö¥³¡¼¥ó¥¹¥¿¡¼¥Á¤Ç¤Ç¤¤Æ¤ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¢¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤¤¤ï¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
5·î20Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¸÷±º¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤¬Áê¼¡¤®¡¢¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¡Ö·Ý¿Íº²¡×¡Ö¥«¥Ê¥À¥é¥¤¥Õ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤ÉÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£